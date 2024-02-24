Bir Üniversite Otomatının Öğrencilere Ait Verileri Tuttuğu Keşfedildi!

Bir üniversitenin kampüsünde bulunan bir otomat hatası, öğrencilerin yüzlerinin ve kimlik bilgilerinin yer aldığı gizli bir veritabanını açığa çıkardı. Üniversite hızlıca durumu araştırmaya başladı.

Olay Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nde yaşandı. Otomatta tespit edilen veritabanı, öğrencilerin kampüsteki harcamalarını takip etmek için kullanılan bir yüz tanıma sisteminin parçasıydı. Hata, bir öğrencinin otomattan ürün satın almaya çalışırken kimliğinin doğrulanmamasına neden oldu ve otomatın ekranında bir hatanın belirmesine yol açtı.

Otomat Öğrenciler İçin Yüz Tanıma Sistemi İçeriyordu

Bahsi geçen öğrenci sorunun kaynağını merak etti ve durumu araştırmaya başladı. Öğrenci çok geçmeden yüzlerce öğrenciye ait fotoğraf ve kimlik bilgilerinin yer aldığı bir veritabanına erişebildiğini keşfetti.

Üstelik veritabanı, bırakın bir otomatın tutabileceği verileri, bizzat elle hazırlanmışa benzer veriler içeriyordu. Bu veriler arasında öğrencilerin isimleri, kimlik numaraları, e-posta adresleri ve fotoğraflarının yer aldığı keşfedildi.

Üniversite, yaşanan gizlilik ve güvenlilik ihlalini kabul etti ve sorunun düzeltildiğini söylemiş olsa da olay, öğrencilerin kişisel verilerinin nasıl toplandığı ve kullanıldığı konusunda endişelere yol açtı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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