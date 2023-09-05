Otonom Taksi Bir İnsanın Ölümüne Neden Oldu!

ABD'nin San Francisco kentinde otonom taksilerin karıştığı bir olayda, ambulansla taşınan bir hastanın ölümüyle sonuçlanan bir trajedi yaşandı.

4 Ağustos'ta Cruise tarafından işletilen iki otonom taksi, tek yönlü bir caddede ambulansın yolunu keserek bir hastanın ölümüne neden oldu. Ağır yaralı olan hasta hastaneye ulaştıktan yaklaşık 20 ila 30 dakika sonra hayatını kaybetti.

General Motors'un otonom araçlardan sorumlu bir yan kuruluşu olan Cruise, araçlarının olay yerinden ayrılırken ambulansı engellemediğini iddia ederek olayın sorumluluğunu reddetti ancak video görüntülerinde otonom araçlardan birinin hasta ambulansa yüklenmeden önce uzaklaştığı, diğerinin ise ambulans hareket edene kadar sağ şeritte kaldığı görülüyor.

Yetkililer Otonom Taksi Teknolojisini Eleştiriyor

İtfaiye Şefi Jeanine Nicholson bu tür durumlarda zamanın kritik önemini vurguladı ve Cruise'u sorumluluk almamakla eleştirdi. San Francisco Denetim Kurulu Başkanı Aaron Peskin sürücüsüz araçların trafik ve acil müdahale üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Otonom taksiler daha yeni yeni hayatımıza girmiş olsa da şimdiden pek çok önemli soruna yol açmış durumda. Bu teknolojinin dünya genelinde yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı, karar verilecek düzenlemelere göre önümüzdeki yıllarda netlik kazanacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.