Şirketler Endişeli: Otonom Taksilerde Cinsel Birliktelikler Görülmeye Başlandı!

San Francisco'da otonom taksiler giderek yaygınlaşıyor ancak kullanımları beklenmedik bir hâl alıyor.

San Francisco Standard'a göre yolcular sürücüsüz robot taksi ile yolculukları sırasında cinsel aktivitelerde bulunuyor.

20'li yaşlarında genç bir kadın olan Megan, otonom taksi onları götürürken erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye dahi girebildiğini belirtti ve deneyimlerini aktardı.

Megan, erkek arkadaşıyla otonom takside bir şeyler yaşayabildiklerini belirtirken, Megan'ın kimliğinin açıklanmasını istemeyen arkadaşı sürücüsüz takside yaklaşık 6 kez bu tür faaliyetlerde bulunduklarını açıkladı.

Otonom Taksiler Neden Farklı Amaçlarla Kullanılıyor?

İnsan bir sürücünün yokluğu, kısıtlama olmaksızın hareket etme özgürlüğü arttığı için insanları bu tür davranışlara cesaretlendiriyor gibi görünüyor.

San Francisco şu anda otonom taksilerin oldukça yaygınlaştı şehirler arasında ilk sırada ancak son dönemde yaşanan bazı kazalar insanların bu denli rahat olmasının da önüne geçmiş durumda.

San Francisco Standard'a göre robot taksi olarak bölgede hizmet veren Cruise araçlarında cinsel birlikteliklerin daha yaygın olduğu bildirilirken, Waymo araçlarında bu tür olaylara dair hiçbir kanıt bulunamadı.

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