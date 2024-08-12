Otoyol, Tünel ve Köprü Geçiş Ödemeleri Yakında e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek!

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraoğlu, özel otoyol ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan, özel otoyol, tünel ve köprü geçiş ödemelerinin yakında e-Devlet kapısı üzerinden ödenebileceğini duyurdu. Detaylar haberde.

Özel Otoyol Geçiş Ödemeleri Artık e-Devlet Hizmetleri Bünyesinde!

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen projeler hakkında yaptığı yazılı açıklamasında e-Devlet platformuna eklenecek yeni bir özelliği duyurdu. Uraloğlu, özel işletmeler tarafından işletilen tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinin bundan böyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Bilmeyenler için, otoyol geçiş ücretleri şuanda yalnızca ilgili işletmenin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ödenebiliyor. Yeni özellik ile birlikte araç sahipleri, farklı web site ve uygulamalarda ödeme yapma uğraşından kurtularak tüm otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet platformu üzerinden tamamlayabilecek. Söz konusu hizmetin yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler. Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup, bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek.”

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