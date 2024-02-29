HGS Borç Sorgulama Nasıl Yapılır? Hızlı ve Kolay Sorgulama Yöntemleri

Ülkemizde aktif şekilde kullanılan HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) sayesinde sürücüler, nakit ücret ödemeden kolayca köprü ve otoyollardan geçebiliyor. HGS ile ödemeler, temassız ve sıra beklemeden gerçekleşiyor. Bu durumda zaman kaybı, dur kalk kaynaklı araç trafiği ve masrafları ortadan kaldırıyor.

HGS’de sürücüler ödemeyi kart ya da etiketle yapıyorlar. Biz de bu yazımızda HGS borç sorgulama yöntemlerinden bahsedeceğiz.

HGS Nasıl Alınır?

HGS ile ücret tahsilatı, geçerken gişedeki görevlilerle araçtaki etiket arasında radyo frekanslarla gerçekleşiyor. Gişedeki görevliler, HGS etiketiyle bağlantı kurarak geçiş ücretini tahsil ediyor. Ödemenin gerçekleşmesini sağlayan etiket, araçlara özel tanımlanıyor.

HGS’de ücretlendirme, araçların geçtiği köprü ve otoyollarla araç sınıflarına göre farklılık gösteriyor. HGS borç sorgulama için araçların sınıflamasının bilinmesi gerekiyor. HGS’de araç sınıflandırma şu şekildedir:

1. 1. Sınıf Araçlar

Arazi taşıtları, otomobil, kamyonet, motosiklet, minibüs gibi aks aralığı 3.20 metre altındaki araçlardır.

2. 2. Sınıf Araçlar

Otobüs, minibüs, kamyonet vb. aks aralığı 3.20 metre üzerindeki her türlü 2 akslı araçlardır.

3. 3. Sınıf Araçlar

Aks adet 3 olan araçlar, HGS’de 3. Sınıfta yer alır.

4. 4. Sınıf Araçlar

HGS 4. sınıf araçlar, aks adeti 4 ve 5 olanlardır.

5. 5. Sınıf Araçlar

Hızlı Geçiş Sistemi’nde 5. sınıf araçlar, dingil sayısı 6’nın üzerinde olanlar olarak belirlenmiştir.

6. 6. Sınıf Araçlar

HGS’de 6. sınıf araçlarsa motosikletlerdir.

HGS etiketi kart ya da yapışkan tipinde alınır. HGS etiketi şu noktalardan alınabilir;

PTT

Karayolları giriş

Anlaşmalı bankalar

Çıkışlardaki satış noktaları,

HGS başvurusu esnasında mutlaka kimlik ve araç ruhsatını yanınızda bulundurunuz. HGS başvurusu bir kuruma ait araç için yapılacaksa ek temsil belgesi de hazır bulundurulmalıdır. Belirttiğimiz tüm bu durumlar sağlandıktan sonra HGS alınabilir.

HGS Borç Sorgulama Yöntemleri

Gişelerde yer alan kameralar tarafından HGS kartı araçta takılı durumda değilse ve HGS kartında yeterli bakiyenin yoksa hemen tespit edilir. Kameralar araçları tespit ettikten sonra plakalarına ceza yazılır. Bu durumla ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için HGS borç sorgulama işleminin düzenli yapılması gerekiyor.

HGS borç sorgulama yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1.PTT

PTT’nin HGS müşteri hizmetleri sayfasına giriş yapılarak “Geçiş İhlali Sorgula” sekmesinden borç sorgulama yapılabilir.

2. E-Devlet

E-Devlet’ten “Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama” sayfasından kimlik doğrulanarak sisteme giriş sağlanır. Buradan anında HGS borcunuz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

3. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait web siteden “Geçiş İhlal Sorgulama” sayfasına girilir. Buradan ihlal edilerek geçilen otoyol ve köprülerle ödenmesi gereken ücretlere ulaşılır.

Borcu öğrendikten sonra HGS borç ödeme işlemleri için KGM ve PTT sistemlerinden ödeme yapılabilir. Aynı zamanda anlaşmalı bankaların ATM’leri, internet bankacılığı ve mobil uygulamalardan da borcunuzu ödeyebilirsiniz.

HGS borcu, kaçak geçiş yapılan tarihten sonra 15 gün içinde ödenmezse kişinin cezası artar. Ödemesi gereken geçiş ücretinden 4 kat fazla ceza kesilir. Ancak borç, geçiş yapıldıktan sonra 15 gün içinde ödenirse kişinin ceza ödemesine gerek kalmaz.