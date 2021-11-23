Outlander 6. Sezon Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Outlander 6. sezon çıkış tarihi belli oldu. Peki, çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen altıncı sezon ne zaman yayımlanacak? Outlander dizisinin yeni sezonuna ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Outlander 6. Sezon Çıkış Tarihi Paylaşıldı

Dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Outlander isimli dizi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Popüler dizinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı belli oldu.

Dram, fantastik ve romantik ögelerine sahip olan popüler dizinin altıncı sezonu 6 Mart 2022 tarihinde Netflix isimli dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. Dolayısıyla izleyicilerin yeni sezonu izlemek için uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Starz, geçtiğimiz ay Outlander dizisinin yeni sezonuna ilişkin bir fragman yayımlamıştı. Bir milyondan fazla görüntüleme sayısına ulaşan fragman 20 bin beğeni almıştı. Paylaşılan fragman, yeni sezonda yer alan bazı sahneleri içeriyor.

YouTube isimli popüler YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video 1 dakika uzunluğunda. Yeni sezonu bekleyen izleyiciler tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Outlander Konusu Nedir, Nasıl İzlenir?

İlk olarak 2014 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, Diana Gabaldon'ın popüler fantastik aşk romanları serisinden uyarlandı. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahi olan Outlander, iki farklı zamanda geçen iki aşk hikayesini konu alıyor.

8,4 IMDb puanına sahi olan Outlander isimli diziyi Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Dizinin şu anda beş sezonu bulunuyor. 5 sezonda toplamda 67 bölümün yer aldığını belirtelim.

Outlander Oyuncuları

Caitriona Balfe (Claire Randall)

Duncan Lacroix (Murtagh Fraser)

Richard Rankin (Roger Wakefield)

Sam Heughan (Jamie Fraser)

Sophie Skelton (Brianna Randall Fraser)

Tobias Menzies (Frank Randall)

César Domboy (Fergus)

Lauren Lyle (Marsali)

Graham McTavish (Dougal MacKenzie)

Grant O'Rourke (Rupert MacKenzie)

Caitlin O'Ryan (Lizzie Wemyss)

Stephen Walters (Angus Mhor)

Outlander 6. sezon çıkış tarihinin açıklanması ile birlikte izleyicilerin heyecan seviyesi önemli ölçüde arttı. Dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.