Outlook Hakkında Bildiğiniz Her Şeyi Unutun! Eskisi Daha İyiydi Sanki?

Son zamanlarda kullanıcıları Windows 11'e geçmekle adeta tehdit eden Microsoft, epey tartışmalı bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Şubat ayında çıkacak olan bu güncellemede Takvim ve Mail uygulaması yeni Outlook uygulamasıyla değişecek.

Windows 10, 14 Ekim 2025 itibariyle destek süresinin sonuna ulaşacak. Kullanıcılar sistemlerini güncellemek, yeni bir cihaz satın almak, desteklenmeyen cihazları kullanmaya devam etmek ya da farklı bir platforma geçmek zorunda kalacak.

Microsoft, bu konuda pek çok uyarı ve blog yazısı yayımlasa da bazı kullanıcıların bu sürece yeterince hazır olmadığı görülüyor. Hatta çoğu, sırf güncelleme almak için ekstra para ödemek istemiyor.

Hal böyleyken Windows 10 için yeni bir özellik güncellemesi gelmiş olması enteresan.

Yeni Takvim Özelliği ve Tartışmalı Outlook

Aynı zamanda Microsoft, yeni Outlook uygulamasını Windows 10 kullanıcılarına zorunlu olarak sunacak. 28 Ocak 2025'te isteğe bağlı bir güncelleme ile başlayacak bu değişim, 11 Şubat 2025'teki aylık güvenlik güncellemesi ile devam edecek.

Değişikliğin nedeni ise Microsoft'un Takvim ve Mail uygulamasını çalışır durumda tutmayı bırakması. Kullanıcılar, güncellemeyi iki gruba ayrılarak değerlendiriyor:

Takvim ve Mail uygulamaları ücretsiz olduğundan bu değişiklik kabul edilebilir diyenler.

Bu değişikliği hiçbir şekilde kabul etmeyenler.

Yenilikler bununla da sınırlı değil; Microsoft'un eski Outlook uygulamasını da yeni Outlook ile değiştirmeyi planladığı biliniyor.

Peki siz bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Outlook hakkında görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.