Yıllarca Yalvarmamız Mı Gerekiyordu? Microsoft, Beklenen Özelliği Windows 11'e Getirdi

Microsoft, yıllardır bu özelliği talep eden kullanıcıların sesini nihayet duymaya karar verdi.

Son Windows 11 önizleme sürümünde, sistem tepsisindeki pil simgesinin yanında pil yüzdesini gösterme seçeneği eklendi. Bu yenilik, macOS, iPadOS, iOS ve Android gibi modern işletim sistemlerinde yıllardır mevcut olan bir özellikti. Ancak Windows kullanıcıları için kulağa basit gelen bu özellik sistemlerde bulunmuyordu.

Windows 11 is finally getting a built in option to show battery percentage on the taskbar, as part of some upcoming battery icon updates! It's hidden in build 26120.2992: pic.twitter.com/VxXeYMHbW7