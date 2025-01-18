Yıllarca Yalvarmamız Mı Gerekiyordu? Microsoft, Beklenen Özelliği Windows 11'e Getirdi

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun zamandır talep ettiği çok basit ama etkili bir özellik özelliği sonunda ekliyor.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Microsoft, yıllardır bu özelliği talep eden kullanıcıların sesini nihayet duymaya karar verdi.

Son Windows 11 önizleme sürümünde, sistem tepsisindeki pil simgesinin yanında pil yüzdesini gösterme seçeneği eklendi. Bu yenilik, macOS, iPadOS, iOS ve Android gibi modern işletim sistemlerinde yıllardır mevcut olan bir özellikti. Ancak Windows kullanıcıları için kulağa basit gelen bu özellik sistemlerde bulunmuyordu.

Daha Kullanıcı Odaklı Görünüm

Görev çubuğunda pil yüzdesini göstermek, pil ömrünü tahmin etmeye çalışmak yerine, kalan şarj miktarını hızlıca ve kesin olarak görmek, önemli bir işin ortasındayken bilgisayarın kapanmasından çok daha iyi.

Bununla beraber Microsoft, yıllar sonra da olsa kullanıcı deneyimini bu kulvarda iyileştirmek üzere çalışmalara başladı.

Örneğin, pil tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, simgenin turuncu renkte görünmesi planlanıyor.

Nasıl Aktif Edilir?

Bu özellik şu anda yalnızca Windows 11 Dev Channel önizleme sürümünde gizli olarak bulunuyor. Özelliği etkinleştirmek isteyen kullanıcılar, üçüncü taraf bir araç olan ViveTool kullanarak gizli özellik kimliğini açabiliyorlar.

Özelliğin test kullanıcılarına resmi olarak sunulması ise an meselesi.

Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görev çubuğunda pil yüzdesini görmek, Windows 11 deneyiminizi nasıl etkilerdi? Yorumlarda buluşalım.

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