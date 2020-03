Outriders için Frontiers of Enoch Fragmanı Yayınlandı

People Can Fly stüdyosunun yeni oyunu Outriders olacak. Esasen Yaz mevsiminde çıkması planlanan oyun, bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda bu yılın son çeyreğine ertelendi. Haliyle PC, PlayStation 4 ve Xbox One'in yanı sıra PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarını da göreceğiz. Yayıncılığı Square Enix tarafından yapılacak olan Outriders için yeni bir fragman daha yayınlandı.

The Frontiers of Enoch (Enoch'un Sınırları) adı altında yayınlanan bu yeni fragman, öncekilere göre farklılık gösteriyor. Öyle ki sadece oyunun geçeceği gezegende göreceğiniz bölgeler gösteriliyor.

Oyunun motoruyla hazırlanmış olan fragmanda, mantarsı oluşumlar ile kaplı ormanlar, vadiler, büyüleyici şehirler, sisli kanyonlar ve daha fazlasını görebilmek mümkün oluyor. Square Enix ve People Can Fly, bizlere oldukça zengin bir dünya sunacaklar. Tabii ki videoda göreceğiniz her bir bölgenin kendisine göre tehlikeleri de olacak ve bunlara hazırlıklı olmak lazım.

Keyifli seyirler dilerim.

Outriders konusu

Harabeye dönmüş olan dünyada hayatta kalmayı başaranlar ile farklı bir gezegende yeni bir başlangıç için karar veriliyor. Bu bağlamda da Enoch seçiliyor. Ancak bunun öncesinde olası tehlikelerin ortadan kaldırılması için Outriders adı verilen özel bir birim görevlendiriliyor. Ne var ki bu özel birimin gönderimi planlanmış olmasına rağmen hayatta kalanlar ile gezegene inme emri veriliyor. The Anomaly adı verilen gizemli ve tanımlanamayan bir enerji fırtınası kopmasıyla da büyük bir felaket yaşanıyor.

Hayatta kalanların bir kısmı öldüğü gibi eldeki teknoloji de kullanılamaz hale geliyor. Oluşan kargaşada yaralanan Outrider birimi hayatta kalabilmesi için kriyojenik uykuya yatırılıyor. Otuz yıl sonra ise cehennemden farksız bir Enoch gezegenine gözlerini açan karakterimiz, silahlarının yanı sıra kazandığı gizemli yeni güçler ile nelerin olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor.