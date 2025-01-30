Overwatch 2 Bu Yıla Bomba Gibi Hazır: İşte Dev Güncelleme Detayları

Overwatch 2 Spotlight etkinliği için tarih nihayet belirlendi. Blizzard Entertainment'in yaptığı açıklamaya göre Overwatch 2, 2025 yılı için büyük bir güncellemeye hazırlanıyor. Etkinlikte oyun deneyiminden yeni kahramanlar ve haritalara kadar köklü değişiklikler tanıtılacak. İşte merakla beklenen bu güncellemenin detayları:

Overwatch 2 Spotlight Ne Zaman?

Blizzard, Overwatch 2'nin 2025 yol haritasını açıklamak için özel bir canlı yayın etkinliği düzenleyecek. 12 Şubat Çarşamba günü saat 10:00 PT'de (Türkiye saatiyle 21:00) başlayacak.

Etkinlik, Blizzard'ın Irvine'deki merkezinde düzenlenecek ve birçok ünlü Overwatch 2 içerik üreticisi de bu yenilikleri ilk elden deneyimleyerek canlı yayınlayacak.

Etkinlikte şunlar tartışılacak:

PvP deneyimini yeniden tanımlayan büyük değişiklikler

deneyimini yeniden tanımlayan büyük değişiklikler Yeni kahramanlar ve haritalar

Şubat ve sonrasında gelecek içerikler

Etkinliği İzleyenlere Özel Lucio Cyber DJ Efsanevi Skin

Etkinliği izleyen oyuncuları da unutmuş değiller. Twitch veya YouTube hesaplarını Battle.net ile bağlayan ve etkinliği 1 saat boyunca izleyenler, Lucio Cyber DJ Efsanevi Skin'i ücretsiz olarak alabilecek.

Oyuncuların beklentilerini karşılar mı bilemiyoruz tabii. Overwatch 2'nin lansmanından bu yana, oyuncuların bir kısmı oyunun orijinal Overwatch deneyimine dönmesini ve "2" ibaresinin kaldırılmasını talep ediyor. Bakalım Blizzard bu isteklere yanıt verecek mi.