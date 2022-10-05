Overwatch 2'nin Lansmanı Bir Dizi Sorunla Gerçekleşti

Overwatch 2'nin lansmanı, oyuncular oyuna girmek ve premium içeriklerine erişmek için mücadele ederken, bir DDoS saldırısı ve sunucu arızası dalgasıyla kesintiye uğradı.

Overwatch 2 oyuncuları oyunu başlatmaya çalışırken, bazıları 50.000'den fazla kişiyi içeren dört saatlik kuyruklarda beklerken, kendilerini pek çok uzun kuyruk süreleriyle karşı karşıya buldular. Bazıları ise oyunu hiç yükleyemedi çünkü Overwatch hesaplarını birleştirmeye çalışırken daha fazla bekleme süreleriyle karşılaştı ve koleksiyonlarında daha önce kilidi açılmış kozmetiklerin eksik olduğunu keşfetti.

Blizzard: "Her Şey Kontrolümüzde"

Oyun bir şekilde bu sorunları çözdükten saatler sonra Blizzard başkanı Mike Ybarra, Twitter'da Overwatch 2'nin sunucularının bir DDoS saldırısına maruz kaldığını doğruladı. Oyun direktörü Aaron Keller daha sonra Twitter'da ikinci bir DDoS saldırısının tespit edildiğini duyurdu. Blizzard'ın "her şeyin kontrolünde" olduğunu ve sorunları çözmek için "gece boyunca çalışmaya devam edeceğini" söyledi.

DDoS saldırılarına rağmen bazı oyuncular uzun kuyruk sürelerini atlatmayı başardı. PC'de oyunun Asya sunucularına giriş yapmak, bekleme sürelerini önemli ölçüde azalttı ve bölgenizdeki oyuncularla sizi eşleştirmeye devam ediyordu.

Aşırı uzun kuyruk süreleri oyuncuların karşılaştığı tek sorun değil. Birçoğu sıra sayacı sıfıra indikten sonra bile Overwatch 2'ye giremedi. Hatta pek çok kişinin bağlantısı oyun başladıktan sonra kesildi. Daha bunun gibi pek çok hata yaşanıyor ancak Blizzard'ın bu sorunları çözmek için çalıştığını biliyoruz.