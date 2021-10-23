Overwatch McCree'nin Yeni Adı Açıklandı!

Overwatch McCree karakterinin adının değiştirileceği tarih paylaşıldı. İsmini ağustos ayında şirketten ayrılan Jesse McCree'den alan karakterinin isminin değişeceği iki ay önce açıklanmış ancak net bir tarih verilmemişti.

Activision Blizzard davasından kaynaklanan isim değişikliği ile yeni bir karar daha alınmıştı. Overwatch'un resmi Twitter hesabında paylaşılan duyuru tweetinde oyun karakterlerine bir daha asla gerçekte var olan bir kişinin adının verilmeyeceği de belirtilmişti. Bu karar ile McCree karakterinin isminin değişmesi gibi durumların bir daha yaşanmamasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Köklü bir karakterin ismini değiştirmek, arka planda çok büyük uğraşlar verilmesine neden olabiliyor çünkü geliştirici ekibin yapması gerekenler sadece Jesse McCree adını başka bir isimle değiştirmekle sınırlı değil. Bunun yanı sıra seslendirmeleri de yeniden ele almaları, video oyununda McCree'nin adının geçtiği bütün kısımları yeniden düzenlemeleri gerekiyor ki McCree'nin video oyununun başlangıcından bu yana Overwatch'ta yer aldığı göz önünde bulundurulacak olursa bu değişikliğin ne kadar zahmetli olabileceği az çok tahmin edilebilir.

Bu değişiklikten ötürü eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan yayın da ertelenmişti. Bunun nedeni, McCree karakterinin Overwatch'un büyük bir parçası olmasıydı. McCree, video oyununun ve dolayısıyla yayının büyük bir kısmında geçtiği için karakter ile ilgili yapılacak bir değişikliğin doğrudan yayını da etkileme potansiyeli bulunuyor. Ekip bu nedenle yayını yılın sonuna erteleme kararı almıştı.

Overwatch McCree'nin Yeni Adı Ne Olacak ve Adı Ne Zaman Değişecek?

Overwatch'un önemli karakterlerinden biri olan McCree'nin yeni adı Cole Cassidy olacak. İsim değişikliği ise 26 Ekim 2021'den itibaren geçerli olacak. Başka bir deyişle McCree, 26 Ekim'den itibaren Cole Cassidy olarak bilinecek.

Meet Cole Cassidy.



Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs — Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021

McCree, yaklaşık 5 yıldır video oyununda yer alan ve birçok oyuncu tarafından artık benimsenmiş bir karakter olması nedeniyle karakterin ismini değiştirmek düşünüldüğü kadar kolay olmadı. Öyle ki karakterin adının değişeceğini gösteren ilk duyuru iki ay önce yapılmıştı. İki ayın ardından yeni bir açıklama geldi ve bu açıklamaya bakılacak olursa 26 Ekim'de karakterin adı tamamen değişiyor.

Siz McCree'nin yeni adını nasıl buldunuz? Karakterin yeni ismi ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.