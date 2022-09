Oxenfree, Netflix Abonelerine Ücretsiz Oldu

Netflix yılın başından bu yana oyun kütüphanesini genişletmeye ve nispeten farklı bir sektörde de başarı yakalamayı amaçlıyor. Sevilen şirket bu sefer de karşımıza ücretsiz bir oyunla çıkıyor.

PC'ye çıkışından altı yıldan fazla ve iOS ve Android'e gelmesinden beş yıl sonra Netflix, Oxenfree'yi akış hizmetine abone olanlar için ücretsiz olarak kullanılabilir hâle getiriyor. Bugünden itibaren oyunun yeni "Netflix Sürümü"nü iOS ve Android uygulama mağazalarından indirebilirsiniz.

Oxenfree'nin bu sürümündeki yenilikler, genişletilmiş yerelleştirme desteğini de kapsıyor. Tümüyle oyunu artık 30'dan fazla dilde altyazılı olarak oynayabilirsiniz. Bunlar arasında Türkçe de bulunuyor.

Netflix Ücretsiz Oyun Dağıtmaya Devam Edecek

Oxenfree, Netflix'in büyüyen oyun kataloğuna katılıyor ancak özellikle şirket içi bir sürüm olmasıyla dikkat çekiyor. Şirket, geçen yıl Oxenfree geliştiricisi Night School Studio'yu satın aldı. Abonelerden çok az ilgi görmesine rağmen Netflix oyun alanındaki tutkusuyla ilerliyor.

Şirket, Monument Valley geliştiricisi Ustwo'nun son projesi Desta: The Memories Between'i 27 Eylül'de piyasaya sürecek. Ayrıca eleştirmenlerce beğenilen Kentucky Route Zero'nun da "yakında" ücretsiz olarak sunulacağını söyledi.