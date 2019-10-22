Oxford İngilizce Sözlüğü Türkçe Kelime ile Güncellendi

Oxford İngilizce Sözlüğü için yapılan Ekim güncellemesinde pek çok yeni kelime sözlük içerisinde kendisine yer edindi. Sözlüğe eklenen kelimelerden birisinin Türkçe olması ise Türk kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

'Simit' Oxford İngilizce Sözlüğü'nde!

Ekim ayı güncellemesi ile birlikte pek çok farklı kategoride yeni kelime sözlüğe eklendi. 'Yiyecek ve İçecek' kategorisi içerisinde yer alan yeniliklerden birisi ise 'Simit' oldu.

Sözlükte direkt olarak Türkçe ismi ile verilen simit, "Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü." olarak açıklandı.

Oxford İngilizce Sözlüğü Hakkında

1928 yılında ilk baskısı yapılan Oxford English Dictionary, küresel olarak en bilinen ve saygı duyulan sözlüklerden birisi olarak biliniyor. Birkaç istisna dışında sözlük güncellemelerinin belirli şartlara bağlandığını belirtelim. Bu şartlardan birisi eklenecek kelimenin en az on yıldır kullanılıyor olması şartıdır.