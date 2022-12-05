Oxford Sözlüğü Yılın Kelimesi Belli Oldu: Ne Anlama Geliyor?

2022 yılı artık yavaş yavaş geride kalıyor. Birçok değişim yaşadığımız 2022 yılını özetleyebilecek çok fazla kelime ve cümle var. Oxford Sözlüğü, geleneği bozmadı ve 2022 yılı için yılın kelimesini seçti. Yılın Kelimesi seçimi, bu sene halk oylamasına bırakıldı.

Bu sene Oxford Sözlüğü editörleri tarafından üç kelime belirlendi. Kullanıcılar, internet üzerinden yapılan oylamada #IStandWith, Goblin Mode ve Metaverse kelimeleri için oylarını verdi.

Oxford Sözlüğü 2022 Yılın Kelimesi: "Goblin Mode" Ne Demek?

Oxford Sözlüğü'nün yaptığı oylama bugün itibarıyla sonuçlandı. Ezici bir çoğunlukla "Goblin Mode", Yılın Kelimesi olarak seçildi. 318.956 oy alan Goblin Mode, oyların %93'üne sahip oldu.

Öte yandan senenin yükselen kavramlarından Metaverse ve Johnny Depp-Amber Heard davasıyla popülerleşen #IStandWith, kullanıcılar tarafından ilgi görmedi.

İlk defa 2009 yılında kullanılmaya başlanan, yıl içerisinde ünlü oyuncu Julia Fox'un da kullanmasıyla birlikte yeniden popülerlik kazanan Goblin Mode kelimesi, kişilerin ne olursa olsun istediğini yapması anlamına geliyor.

Türkçe'de "Goblin modundayım." olarak kullanılabilecek kelime, Oxford Sözlüğü tarafından "Tipik olarak sosyal normları reddedecek şekilde, özür dilemeden kendini beğenmiş, tembel veya açgözlü bir davranış türü" olarak özetleniyor.