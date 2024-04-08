Tam Bir Oyun Canavarı: Realme GT Neo6 SE Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme, 11 Nisan'da piyasaya süreceği yeni telefon modeliyle birlikte Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciye sahip telefonlardan ikincisi olmaya hazırlanıyor. Bu işlemciye sahip olan ilk telefon modeli One Plus Ace 3V olmuş ve 1.466.728 puanla Antutu testinden geçmişti.

Ralme GT Neo6 SE telefon modeli, sahip olacağı yonga seti sayesinde otomatik olarak AAA oyunları kaldırabilecek bir kapasiteye sahip olacak. Bu da cihazın oyun performansı konusunda üst düzey bir sonuç ortaya koyacağını resmiyete kavuşturuyor.

Realme GT Neo6 SE, Pazara İddialı Bir Şekilde Giriyor

Oyun odaklı telefonlara baktığımız zaman belirli standartlar olduğunu görüyoruz. Oyun görsellerinin güçlü mobil cihazlarda dahi zorlu bir şekilde işlenmesi sık karşılaşılan bir durum. Ancak Realme GT Neo6 SE ile Genshin Impact oyununda bile ortalama 59,5 FPS sunabilecek.

Bu oyunun örnek olarak verilmesinin sebebi ise, bu oyunda bir mobil cihazda bu oranda bir kare hızına ulaşmanın kolay olmadığına dikkat çekmek. Dememiz o ki Realme, yeni telefon modelinde Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyi başarılı bir şekilde kullandığı için bu performansı sergileyebilecek.

Yapılan testler a rasında ısınma konusunda da başarılı bir sonuç elde eden GT Neo6 SE, oyun oynarken kullanıcıları ısınma sorunuyla rahatsız etmeyecek. Geniş ekranlı, büyük pil kapasiteli ve şık kamera dizaynıyla tasarlanan telefon modelinin henüz fiyatının ne olacağı bilinmiyor.