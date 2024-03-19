Oyun Geliştiricilerinin Yapay Zekayı En Çok Kullandığı Alanlar Belli Oldu!

Unity tarafından hazırlanan rapora göre, oyun geliştirirken %62 oranında yapay zeka kullanılıyor. Rapor, oyun geliştiricilerinin zamandan ve enerjiden tasarruf edebilmek için bu yönteme başvurmaya başladıklarını belirtiyor.

Ankete katılan stüdyoların %71'i, yapay zeka kullanımının oyunların piyasaya sürülmesini hızlandırdığını söylüyor.

Oyun Geliştirmede Yapay Zekanın Kullanıldığı Alanlar

Rapora göre oyun geliştirirken yapay zekanın kullanıldığı en yaygın alanlar animasyon geliştirmek ve kod yazmak. Bunlardan sonra gelen diğer alanlar ise yazı ve anlatı tasarımı, seviyelerin oluşturulması ve otomatik oynama testleri.

Geliştiricilerin yapay zekayı kullanmalarının en büyük nedenlerinden biri prototipleme süresinin kısaltılması. Raporda geliştiricilerin %68'inin prototipleme sürecini hızlandırmak için yapay zeka kullanmayı tercih ettiği görülüyor.

2023'te, prototip oluşturmak için üç aydan az bir süre harcayan stüdyoların oranı %96'ya yükseldi. Bu sayı geçen sene %85 olarak kaydedilmişti. Yapay zeka, oyun endüstrisinde NPC geliştirmek ve farklı dünyalar oluşturmak için de sıkça kullanılıyor.

Yapay zeka kullanımı bu kadar yaygın olsa da bazı geliştiriciler buna karşı. Fakat ankete göre karşı olmalarının sebebi yeterli teknik bilgiye sahip olmamaları.

GDC anketine göre, hikaye, sanat ve kalite kontrol gibi alanlarda çalışan geliştiricilerin yapay zekaya karşı olması daha yüksekken, işletme, pazarlama ve programlama gibi alanlarda çalışanlar buna daha olumlu yaklaşıyorlar.