Oyun Hile Programları İndirenler Tehlikede: Büyük Dalga Geliyor!

Oyun hile programları özellikle çok oyunculu video oyunlarında kullanılan, oyuncunun rakibinin hareketlerinin önüne geçmesine olanak tanıyan, oyunun akış biçimini değiştirmesine yardımcı olan programlardan oluşur.

Çevrim içi (online) oyunların haricinde single-player yani tek oyunculu video oyunlarında kullanılmak üzere geliştirilen oyun hileleri de mevcuttur. Bu hileler de oyunun normal akışının ötesine geçerek oyuncunun normalde yapmasının olanaksız olduğu tüm eylemleri yapmasına olanak sağlar.

Oyun hilesi, tek oyunculu oyunlarda nispeten daha zararsız olsa da bu tehlike içermediği anlamına gelmez. Cisco Talos'un yaptığı son araştırma, video oyunlarında hile kullanan oyuncuları oldukça endişelendirdi. Araştırmada bilgisayar korsanlarının özellikle son zamanlarda yönünü internette hile yazılımı araştıran oyunculara verdiği ortaya çıktı.

Zararlı Oyun Hile Programları Tehlike Saçıyor

Tek oyunculu oyunlarda hile kullanmak, oyunun zor bölümlerini geçmekte zorlananlar için her zaman kurtarıcı rolünü üstlenmiştir. Bu hileler, oyunun bölümlerini daha kolaylıkla geçmenize yardımcı olsa da yapılan son araştırma, oyun hile uygulamalarından herhangi birini indirirken iki kez düşünmeniz gerektiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cisco Talos'un araştırmasında bilgisayar korsanlarının oyun modu veya hile indirmek isteyen kullanıcıları hedef almaya başladığını tespit ettiğini ifade etti. Talos, kullanıcıların oyunu değiştirmek için indirdiği modların veya hilelerin içerisinde kötü amaçlı kodların da yer aldığını vurgulayarak oyunculara önemli bir uyarı yaptı.

Siber suçlular, kötü amaçlı bir kişi tarafından paylaşılan bir oyun hilesini veya oyun modunu indirdiğiniz zaman mikrofonunuzun ve kameranızın kontrolünün ele geçirilebileceğinin altını çizdi. Bilgisayar korsanları, kötü amaçlı yazılımları gizli kalacak bir şekilde yerleştirdiği için siz aslında oyun modu indirdiğinizi zannederken cihazınızın kontrolü bir başkasının eline geçebilir.

Kötü amaçlı yazılımın başlıca tehlikeleri ise şunlardır:

Kurbanın ortam sesi dinlenebilir.

Mikrofon ve kamera erişimi sayesinde kurban anbean takip edilebilir.

Kurbanın haberi olmadan ekran görüntüsü alınabilir.

Kurbanın cihazına dosya yüklenebilir.

Kurbanın kullandığı tuşlar kaydedilebilir.

Oyuncuları Hedef Alan Hackerlardan Nasıl Korunulur?

Bilgisayar korsanlarından korunmanın ilk kuralı, oyun yaması veya oyun hilesi indirirken yamanın veya hilenin paylaşıldığı sitenin güvenli olduğundan emin olmaktır. İkinci kural ise cihazınıza indirdiğiniz dosyaları iyi bir anti virüs yazılımı ile taramaktır.

Bir oyuncu olarak bilgisayar korsanlarının kurbanı olmamak için yeni çıkan oyunlara özel geliştirilen hilelerden uzak durmakta fayda vardır. Paylaşılan bu oyun hile programları genellikle oyuncuların cihazınıza sızmak, onların bilgilerini ele geçirmek için paylaşılan zararlı yazılımlardan oluşur.