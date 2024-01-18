Oyun Kodları ve Dijital Kartlara KDV Zorunluluğu Getirildi!

Resmî Gazete'de yayınlanan yeni KDV uygulama tebliğine göre artık yurt dışında temin edilen kart, şifre ve kod gibi içerikler KDV zorunluluğuna tabii tutulacak.

Düzenleme sanal ortamda veya fiziki mağazalarda satılan herhangi bir oyun için oyun kodu, cüzdan kodu, e-pin, aktivasyon veya hediye kartı gibi içerikleri kapsıyor ve bu ürünler KDV'ye tabii olacak.

Yeni Düzenleme Hangi Durumlarda Geçerli Olacak?

Kart, şifre ve kodların Türkiye'de yerleşik KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı elektronik hizmet sunucularından sağlanması durumunda ise bu işleme ilişkin KDV'nin yurt dışı mukimi firma tarafından beyan edilip ödenmesi, Türkiye'de satılması hâlinde de hesaplanan KDV'nin satıcı firmalar tarafından beyan edilmesi gerekecek.

Tam tersi durumunda ise satılan kod veya aktivasyon gibi içerikler herhangi bir ürün veya hizmetin karşılığı değilse, bu ürünlerde herhangi bir KDV uygulaması gerçekleşmeyecek.

Ülkemizde Steam'in dolara geçmesiyle oyunlara ulaşmak çok daha zor bir hâl alırken, birçok oyun kodu satan site üzerinden oyunlara biraz daha uygun fiyatlara ulaşmak mümkündü. Bu düzenleme ile birlikte bu fiyatlarda da artış yaşanması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.