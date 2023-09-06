Oyun Korsancılığı Bitmiyor: Sıra Rockstar'a Geldi
Take-Two Interactive'e bağlı uluslararası video oyun yapımcı firması Rockstar Games, oyun korsancılığı ile suçlanıyor. İşte haberin detayları!
Geliştiriciler ve yayıncılar, bilgisayar oyuncularını oyunlarını korsanlaştırdıkları için uzun süredir eleştiriyor. Ayrıca birçok yayıncı oyunlarında DRM (Dijital Hak Yönetimi) koruma sistemlerini uygulayarak korsancılıkla mücadele etmeye çalışıyor.
Korsan Oyunu Hem İndirip Hem de Satmak
Rockstar tam olarak bunu yapıyor. Mod yapımcısı 'Silent' tarafından keşfedilen Midnight Club 2'nin Steam versiyonu aslında “Razor 1911” sahne grubunun 2003 yılında kırdığı versiyondur. Kısacası Rockstar, Steam'de oyunun crackli bir kopyasını satıyordu.
Bu, Rockstar'ın Steam'de crackli oyunlar satarken yakalandığı ilk durum değil. Daha önce Manhunt ve Max Payne 2' de de aynı durum yaşanmıştı.Take-Two bir sürü modu kapattı.Bunlardan bazıları GTA 5 için yapay zeka destekli hikaye modu ve Grand Theft Auto IV Definitive Edition modu.
Son olarak Midnight Club 2, Rockstar'ın 2021'de listeden çıkardığı için artık Steam'de satın alınamıyor. Yani teknik olarak şirket artık MC2'nin bu crackli versiyonunu Steam'de satmıyor. Tüm bunlara rağmen yayıncılar Rockstar'ın oyunlarının crackli versiyonunu satmasıyla karşı karşıya.
Siber Suçlar Nedir? Türleri Neler?
Teknolojinin gelişmesiyle beraber günümüzde birçok işimizi internet üzerinden hallediyoruz. İnternetten alışveriş yaparken kart bilgilerimizi, sosyal medya hesaplarını kullanırken e-posta bilgilerimizi, bir siteye üye olurken cep telefonu numaramızı gibi birçok kişisel verilerimizi yabancılarla paylaşıyoruz.
Oyun korsanları hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce alınan önlemler yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.
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