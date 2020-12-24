Oyun Sektöründe İnanılmaz Büyüme: Sinema ve Spor Sektörünü Geçti!

Video oyunları rekabete dayalı, filmlerin etkileşimli haline benzeyecek şekilde geliştirilmeye devam ettiği süre içinde inanılmaz uzunlukta bir yol katetti. Bu son birkaç yıldır gözle görülür bir seviyeye gelmiş olsa da yeni tip koronavirüs salgını ile daha da belirginleşti. Oyun sektörü, salgınla birlikte inanılmaz bir yol katederek sinema ve spor sektörünün önüne geçti. Yeni nesil oyun konsolları sayesinde 2021 yılında büyümeye daha da devam edecekmiş gibi görünüyor.

Oyun Sektörü 2020 Yılında Ne Kadar Büyüdü?

IDC tarafından paylaşılan verilere göre küresel video oyunu gelirinin 2020 yılında %20 artarak 179,7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Gerçekleşmesi muhtemel olan bu durumun video oyunu endüstrisini sinema ve spor sektörlerinin toplamından daha büyük para kazandıran bir endüstri haline getirmesi bekleniyor. Motion Picture Association’a göre küresel sinema endüstrisi 2019’da ilk kez 100 milyar dolar gelir elde ederken PwC’nin tahminlerine göre spor sektörü 2020 yılında 75 milyar dolardan fazla gelir elde edecek.

Sinema ve spor sektörü, 2020 yılında tüm dünyada etkisini hissettiren COVID-19 salgınından en çok nasibini alan sektörlerden ikisi oldu. Oyun endüstrisinin ise önceki iki yıldaki tek haneli büyümenin ardından bu yıl çift haneli bir büyüme göstermesi bekleniyor. Konunun uzmanları, yeni nesil oyun konsollarının piyasaya sürülmesiyle beraber bu büyümenin 2021 yılında da devam edeceğini düşünüyor.

Yukarıdaki verilere bakılırsa video oyunu endüstrisinin son birkaç yılda büyük bir patlama yaşadığı konusunda hemfikir olunabilir. Üstelik bunu sağlayan faktör sadece salgınla da sınırlı değil. Oyun oynamanın artık çeşitli yolları bulunuyor. En çok satan oyunların yalnızca oyun konsolu ve PC’lere özel olarak geliştirilen oyunlardan oluştuğu günler mazide kaldı. Mobil oyunların popülaritesinin artması, uygulama içi satın alma gibi işlemlerin daha yaygın bir hale gelmesi oyun endüstrisine en çok çağ atlatan unsurlar oldu.

Mobil oyunlarının yanı sıra bulut hizmetleri de son birkaç yıl içinde önemli bir değer kazandı. Oyuncuların artık oyun oynamak için başvurabileceği sayısız yol bulunuyor. Bu durum da tahmin edilebileceği üzere video oyunu sektörünün patlamasına yol açıyor.