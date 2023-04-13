Oyun Sektörünün Devleri Güçlerini Birleştiriyor

YTÜ Yıldız Teknopark ve Game Factory, Türkiye'nin oyun sektöründeki liderliğini sürdürmek ve oyun alanındaki startuplara daha fazla destek sunmak amacıyla güçlerini birleştiriyorlar. GamesUp ve Game Factory ortaklığı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan programlar ve etkinliklerle, Türkiye'deki oyun girişimlerine yönelik kuluçka ve hızlandırma destekleri, yatırım, insan kaynakları gibi birçok yeni destek programı ve perk paketleri sunulacak.

Game Factory ve YTÜ Yıldız Teknopark, Türkiye'deki oyun girişimlerinin global ölçekte inovasyon becerilerinin arttığını ve yeni trend teknolojilerin bu inovasyonu daha da kolaylaştırdığını belirterek, Türkiye'deki genç girişimcilerin bu değişim trendini yakalayabilen sayısının yüksek olması nedeniyle bu tarz iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar.

İş Birlikleri Ne Gibi Avantajlar Sağlayacak?

Bu ortaklık kapsamında girişimciler için yeni kuluçka merkezleri, hızlandırma ve eğitim programları ve çeşitli etkinlikler yer alacak. İş birliği sayesinde daha fazla girişime destek verilebilecek ve desteklerin kapsamı ciddi şekilde genişleyecek. Yeni başarı hikâyelerinin yazılmasında önemli bir rol oynanması planlanıyor.

Game Factory Genel Müdürü Erdal Sarı, Türkiye'nin oyun sektöründe öne çıkan iki kurumunun güçlerini birleştirmesi ile girişimlere sadece çok geniş bir destek paketi sunmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda yeni programlar ve planlanan etkinlikler sayesinde Türkiye'yi dünyada oyun sektörünün merkezi hâline getireceklerini belirtiyor.

YTÜ Yıldız Teknopark Startup House ve Game Factory web sitelerinde yer alan detaylı bilgilere göre GamesUp projesi ile mobil oyun ve e-spor dikeyinde İstanbul bölgesindeki en büyük çaplı kuluçka merkezi hayata geçiriliyor. GamesUp programı, katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknoloji ürün ve hizmetleri üretme potansiyeli olan girişimcilere eğitim, danışmanlık, mentorluk ve finansmana erişim desteği sağlamakta. Program, 70 oyun girişimcisine ev sahipliği yapmakta.