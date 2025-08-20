Artık Oynadığımız Oyunların Çoğunu Yapay Zekâ Yapıyor

Oyun endüstrisi, yapay zekâ destekli dönüşümü sıkıca kavradı. Google'ın son araştırması, bu tezi kanıtlıyor. Araştırma sonuçlarına göre yapay zekâ; %87 kullanım oranına sahip. Yani oyun sektörünün büyük bir kısmı, hatta muhtemelen kısa zamanda tamamını kapsayacak bir oranı tamamen otomatikleşmiş durumda. Yapay zekâ, oyun geliştirme sürecini kolaylaştırmakla kalmayıp hızlandırıyor da. Geliştiricilerin %97'si generatif yapay zekânın oyun sektörünü dönüştürdüğünü kabul etmiş durumda.

Oyun Geliştirme Sürecinde Yapay Zekânın Rolü

Yapay zekâ araçları ve ajanları, pek çok sürecin dinamik hale gelmesinde katkıda bulunuyor. Normal şartlarda bir geliştirici ekibinin çok uzun zamanını alacak detaylar, AI aracılığıyla optimize ediliyor. Buna örnek olarak NPC, yani oynanamayan karakterlerin davranışları verilebilir. Oyuncunun hareketlerine göre şekil alması, karşı senaryoların düşünülmesini gerektiriyor. Oyunlarda yüzlerce NPC olduğunu düşünürsek, tek bir tanesi için bile bu süreç oldukça sancılı olabiliyor.

Geliştiricilerin %44'ü içerik optimizasyonu için yapay zekâyı kullanıyor. Ayrıca oyundaki hataları bulmak için de yine AI araçlarından yardım alıyorlar. Yapay zekâ, gerçekleştirdiği testlerle oyundaki denge sorunlarını ve bug'ları buluyor.

Oyunlardaki zorluk dengesinin ayarlanması da yine yapay zekânın ilgilendiği bir detay. Geliştiriciler, oyun içi seviye ayarlamalarını optimize etmek için en ufak detaya kadar düşünmek zorunda kalmıyor. Üstelik bu işlevlerin ilerleyen yıllarda çok daha gelişmiş hale getirilmesi bekleniyor.