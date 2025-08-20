Türkçe Destekli Yeni Vampir Oyununun Fiyatı Açıklandı [Video]
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Ayrıca oyunun ne zaman satışa sunulacağı da belli oldu. İşte oyuna dair detaylar!
Uzun süredir merakla beklenen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ön siparişe açıldı. Bununla birlikte vampir oyununun Türkiye fiyatı belli oldu. Ayrıca oyunun çıkış tarihi duyuruldu ve bir tanıtım videosu paylaşıldı.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Türkiye Fiyatı
En iyi vampir oyunları arasına katılmaya hazırlanan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin standart, deluxe ve premium olmak üzere üç farklı sürümü bulunuyor. Standart sürüm Steam'de 35,99 dolar (1.472 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 1.150 TL, PlayStation mağazasında ise 2.579 TL'ye satılıyor.
Deluxe sürüm için Steam'de 41,99 dolar (1.718 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 1.450 TL, PlayStation mağazasında ise 2.999 TL fiyat etiketi belirlendi. Premium sürüm 53,99 dolar (2.209 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 1.900 TL, PlayStation mağazasında ise 3.849 TL fiyata sahip.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Çıkış Tarihi
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 21 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games mağazasında mevcut.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Fragmanı
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Nasıl Bir Oyun?
Yayıncılığını Paradox Interactive'in üstlendiği Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2004 yılında satışa sunulan Vampire: The Masquerade – Bloodlines'ın devamı niteliğinde olan yapımda 100 yıllık bir uykudan uyanmış bir vampiri kontrol edeceğiz.
Bu, oyunu en baştan itibaren güçlü yeteneklere sahip olmamızı sağlayacak. Seattle şehrinde geçecek yapımda her biri farklı yeteneklere ve oyun tarzlarına sahip klanlar bulunacak. Klan seçimi, dövüş dinamiklerini doğrudan etkileyecek.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 480 (8 GB) / Intel Arc A580 (8 GB) / AMD Radeon 780M
- DirectX: Sürüm 12
Oyunun yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 5 5600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan