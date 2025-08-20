Türkçe Destekli Yeni Vampir Oyununun Fiyatı Açıklandı [Video]

Uzun süredir merakla beklenen Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ön siparişe açıldı. Bununla birlikte vampir oyununun Türkiye fiyatı belli oldu. Ayrıca oyunun çıkış tarihi duyuruldu ve bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin Türkiye Fiyatı

En iyi vampir oyunları arasına katılmaya hazırlanan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2'nin standart, deluxe ve premium olmak üzere üç farklı sürümü bulunuyor. Standart sürüm Steam'de 35,99 dolar (1.472 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 1.150 TL, PlayStation mağazasında ise 2.579 TL'ye satılıyor.

Deluxe sürüm için Steam'de 41,99 dolar (1.718 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 1.450 TL, PlayStation mağazasında ise 2.999 TL fiyat etiketi belirlendi. Premium sürüm 53,99 dolar (2.209 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 1.900 TL, PlayStation mağazasında ise 3.849 TL fiyata sahip.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Çıkış Tarihi

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 21 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games mağazasında mevcut.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Fragmanı

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Paradox Interactive'in üstlendiği Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2004 yılında satışa sunulan Vampire: The Masquerade – Bloodlines'ın devamı niteliğinde olan yapımda 100 yıllık bir uykudan uyanmış bir vampiri kontrol edeceğiz.

Bu, oyunu en baştan itibaren güçlü yeteneklere sahip olmamızı sağlayacak. Seattle şehrinde geçecek yapımda her biri farklı yeteneklere ve oyun tarzlarına sahip klanlar bulunacak. Klan seçimi, dövüş dinamiklerini doğrudan etkileyecek.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i3-8350K / AMD Ryzen 3 3300X RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 480 (8 GB) / Intel Arc A580 (8 GB) / AMD Radeon 780M

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 480 (8 GB) / Intel Arc A580 (8 GB) / AMD Radeon 780M DirectX: Sürüm 12

Oyunun yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri