Oyunseverler Ghost of Tsushima’nın PC Sürümünden Memnun Değil: Peki Ama Neden?

Bazı hayal kırıklığına uğramış PlayStation hayranları, Ghost of Tsushima'nın PC portundan memnuniyetsizliklerini dile getiriyor.

Oyunun Steam tartışmalar bölümü, olumsuz görüşler ve şikayetlerle dolup taşarken, bazı oyuncular bu tepkilerini Nixxes Software'e yönlendiriyor. Nixxes Software, Sony'nin birinci taraf oyunlarını PC'ye taşıma çabalarına destek veren bir geliştirici stüdyosu olarak biliniyor.

Toxic Fanboys are disgusting



PlayStation Fanboys are literally unifying in groves to attack Sony and Insomniac for releasing Ghost of Tsushima on PC pic.twitter.com/LVIuqSXGDZ