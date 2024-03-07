Oyunseverler Ghost of Tsushima’nın PC Sürümünden Memnun Değil: Peki Ama Neden?

Bazı hayal kırıklığına uğramış PlayStation hayranları, Ghost of Tsushima'nın PC portundan memnuniyetsizliklerini dile getiriyor.

Oyunun Steam tartışmalar bölümü, olumsuz görüşler ve şikayetlerle dolup taşarken, bazı oyuncular bu tepkilerini Nixxes Software'e yönlendiriyor. Nixxes Software, Sony'nin birinci taraf oyunlarını PC'ye taşıma çabalarına destek veren bir geliştirici stüdyosu olarak biliniyor.

Toxic Fanboys are disgusting



PlayStation Fanboys are literally unifying in groves to attack Sony and Insomniac for releasing Ghost of Tsushima on PC pic.twitter.com/LVIuqSXGDZ — Karim Jovian (@KJovian) March 7, 2024

Ghost of Tsushima PC Portundan Memnun Kalınmadı

Özellikle belirli bir kullanıcı, ihanete uğradığını hissettiğini ve Sony'nin bu taşıma kararından pişman olmasını umarak diğer oyuncuları Steam'den Ghost of Tsushima satın almamaya çağıran bir kampanya başlatmaya çalıştığını ifade etti. Bu konudaki yorumlar genellikle "şakacı" ifadeler içermekle birlikte, Steam topluluğunda bu tepkilere dair 500'ün üzerinde yorum bulunuyor.

Diğer hayal kırıklığına uğramış PlayStation hayranları, Ghost of Tsushima ile ilgili haberlere resmi PlayStation blogunda ulaşabilirler.

Ancak, bazıları Nixxes'i PlayStation Studios'un en kötü stüdyosu olarak nitelendiriyor ve şirketin diğer 900 çalışanıyla birlikte PlayStation London Studios'un kapatılmasını talep ediyorlar.