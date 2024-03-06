Ghost of Tsushima Director's Cut PC'ye Geliyor: Tarih Kesinleşti!

Sony Interactive Entertainment yayıncılığında ve Sucker Punch Productions ile Nixxes Software işbirliğinde geliştirilen Ghost of Tsushima Director's Cut, PC platformu için beklenen tarihi açıkladı. Oyun, Steam ve Epic Games Store üzerinden 16 Mayıs'ta oyuncularla buluşacak.

Sucker Punch Productions'ın unutulmaz eseri "Ghost of Tsushima Director's Cut", ilk olarak 20 Ağustos 2021 tarihinde PlayStation 5 ve PlayStation 4 için oyun severlerle buluşmuştu. Oyunun orijinal versiyonu ise 17 Temmuz 2020 tarihinde sadece PlayStation 4 için çıkmıştı.

Sucker Punch Productions'ın kurucu ortağı Brian Fleming, sevilen oyunun PC platformuna taşınacağı müjdesini vererek, "Nixxes'teki dostlarımızın ve ortaklarımızın Ghost of Tsushima'yı PC'ye getireceğini duyurmaktan gurur duyuyoruz!" dedi.

Bu, şirketin daha önceki tüm projelerinin konsola özel olması nedeniyle Sucker Punch için bir ilk anlamına geliyor. Fleming, Nixxes'in bu projeyi gerçekleştirmek için doğru ekip olduğuna inandıklarını vurgulayarak heyecanlarını paylaştı.

PC Sürümüne Genel Bir Bakış

Ghost of Tsushima Director's Cut, PC platformunda Jin Sakai'nin destansı yolculuğunu tam anlamıyla yaşamak isteyen oyuncular için büyük bir fırsat sunacak. Oyunun zengin içeriğini keşfetmek, özellikle Director's Cut sürümünde sunulan deneyimi tüm detaylarıyla deneyimlemek için PC oyuncuları için bir ayrıcalık olacak.

13. yüzyılın sonlarındaki Japonya'yı konu alan oyunda, Moğol imparatorluğu tarafından yönetilen devasa bir istila filosu tarafından saldırıya uğrayan Tsushima Adası'nda hayatta kalmaya çalışan samuray Jin Sakai'nin hikayesine tanık olacaksınız. Jin, geleneksel savaşçı yollarını bir kenara bırakarak, Tsushima'nın özgürlüğü için alışılmadık bir savaşa liderlik etmek zorunda kalacak. Ghost of Tsushima Director's Cut, PC oyuncularına bu unutulmaz macerayı keşfetme fırsatı sunacak.

Oyunun güncel fiyatları da şu şekilde: