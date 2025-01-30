Eski Menajeri Özcan Deniz'e Kazık Attı! Sosyal Medya Hesapları Elinden Alındı

Ağabeyi ve aynı zamanda eski menajeri olan Ercan Deniz ile Özcan Deniz'in arası uzun zamandır bozuk. Özcan Deniz'in aktardığına göre sosyal medya hesaplarının kontrolü, kardeşi tarafından elinden alındı; YouTube ve X üzerinden yapılan hiçbir paylaşım kendisine ait değil.

"Paylaşımları Ben Yapmıyorum"

Özcan Deniz, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Bu platformu zaten aktif kullanmıyordum. Ancak hesap bilgilerinin, artık bünyemde olmayan eski sosyal medya sorumlusu tarafından Deniz Film'e verildiğini ve şifrelere ulaşamadığımı belirtmek isterim.

Aynı şekilde YouTube hesabının da haksız bir şekilde Deniz Film tarafından tutulduğunu vurgulayan Deniz, söz konusu hesaplardan yapılan hiçbir paylaşımın kendisine ait olmadığını söyleyerek takipçilerine uyarıda bulundu.

Ercan Deniz ve Özcan Deniz Neden Gerildi?

Görünen o ki ayların anlaşmazlığı şimdi yeni bir aşama olarak karşımıza çıkıyor. İkili geçen aylarda ortaklıklarına son vermişti ve Özcan Deniz, Deniz Film adlı şirketini devretmişti. Ancak sosyal medya hesaplarının kontrolünü halen şirket sağlıyor.

Özcan'ın aktardığına göre hukuki süreç devam ediyor. Konuya ilişkin Deniz Film veya Ercan Deniz tarafından herhangi bir açıklama sağlanmadı.