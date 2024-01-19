Özel Okul Fiyatlarında Fahiş Zamlar: MEB Konuyu Soruşturmaya Başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin %56,89 olarak açıkladığı tavan zamma rağmen pek çok özel okul ekstra ödemeler ekleyerek büyük oranlarda zamlar yapmaya başladı.

Örneğin Doğa Koleji'nde %60 burslu olan bir öğrenciden 72.490 TL kayıt ücreti, 50.500 TL yemek ücreti istendi ve burssuz rakamlar artık ailelerin ödeyebileceğinden çok daha büyük külfetler çıkarıyor.

Özel Okul Velileri Platformu'nun konuya dair açıklamasında "Özel okulların tüm teşvik ve özendirmelere rağmen doluluk oranı ne yazık ki %50 seviyesini aşamıyor. Bu atıl olan yarı kapasiteyi de yine mevcutta çocuğu burada olan veliler ödüyor." ifadeleri kullanılırken veliler yaşanan durum ve mağduriyetten şikâyetçi oldular.

MEB Temsilcilere Uyarı Gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konudan haberdar olduklarını ve durumla ilgili olarak temsilcileri uyardıklarını belirtti.

"Aslında kamuoyunu rahatsız eden kısım, oradaki ücretler. Kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda. Özel okulları, başından beri Millî Eğitim Bakanlığı’nın bir paydaşı olarak görüyorum. Talebim, beklentim de paydaş olmanın bilinciyle, toplumda rahatsızlık yaratmayacak bir eğitim öğretim süreci oluştururlarsa mutlu oluruz."

Şimdilik konuya dair başka bir gelişme yok ancak yarıyıl tatiline girilmesiyle birlikte yeni dönem öncesinde önemli adımlar atılması muhtemel.

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