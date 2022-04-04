P50 Pro Huawei Ekosisteminin Kalbi Konumunda!

Yeni bir telefona yatırım yapma kararı verirken belirleyici faktörlerden biri de ait olduğu ekosistemdir. Telefonunuz, dizüstü bilgisayarınız veya tabletiniz arasında hiç düşünmeden geçiş yapabilmek çok büyük bir avantaj. Huawei, en son amiral gemisi telefonu Huawei P50 Pro'yu oluştururken tüm ekosistemi birleştiren bir cihaz yarattı. İşte detaylar!

Huawei Ekosisteminin Kalbi P50 Pro'da Atıyor

Huawei mühendisleri P50 Pro'yu tasarlarken teknoloji, estetik ve akıllı fotoğrafçılığın bir karışımını yaratmayı amaçladılar. Hepsi Süper Cihaz iş birliği sayesinde Huawei'nin sürekli büyüyen ekosistemine kolayca eklenmeye hazır. Telefona entegre edilmiş bu özellik, Huawei ekosisteminin kalbi olarak hareket eden P50 Pro, sezgisel teknolojiyi tüketicilerin parmaklarının ucuna getirerek öncekiler arasında gerçek bir klasik olarak yerini alıyor. EMUI 12 ile Huawei, birden fazla cihazı tek bir cihazı kontrol ediyormuş gibi kontrol etmeyi kolaylaştıran Süper Cihaz özelliğini sunuyor.

Huawei kablosuz kulaklığınıza, akıllı hoparlörünüze, PC'nize veya tabletinize bağlanarak, Süper Cihaz sekmesindeki her şeyi tek bir arayüzden kontrol edebilirsiniz. Denetim Masası'nı açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırmanız yeterli. "Süper Cihaz" sekmesinde, akıllı telefon simgesi etrafında dönen yakındaki tüm güvenilir cihazların simgelerini göreceksiniz. Bağlanmak istediğiniz cihazın simgesini akıllı telefon simgesine sürüklemeniz yeterli, cihazlarınız otomatik olarak bağlanacak.

P50 Pro'da yerleşik olarak bulunan Huawei Share, Huawei cihazları arasında anında dosya aktarımına izin veren bir EMUI özelliği. Büyük dosyalar bile iki Huawei telefon arasında kolaylıkla aktarılabileceği için, tek başına Bluetooth'a kıyasla daha uzun aktarım süresi sorunu çözüldüğü gibi veya dosyaları paylaşmak için üçüncü taraf bir uygulama yüklenmesi de gerekmiyor. Bu özellik, birden fazla fotoğrafı kolaylıkla başkalarına aktarmak veya büyük video dosyalarını arkadaşlar arasında paylaşmak için mükemmel.

Huawei, ekosistemi Huawei MateBook serisine genişleterek sınırları zorladı ve P50 Pro ile MateBook serisi dizüstü bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı mümkün kıldı. Bir PC dosyasını akıllı telefona göndermek için kullanıcılar PC'deki dosyaya sağ tıklayıp aktarımı başlatmak için ilgili eylemi seçebilirler. Huawei Share, Deeplink arasında paylaşım için de kullanılabilir. Uygulamalardaki bağlantılı sayfalara doğrudan ulaşmak için Huawei Müzik, Huawei Video ve Huawei Tarayıcı bağlantılarına dokunmanız yeterlidir.

Bu özellik, P50 Pro'larda yüksek kaliteli fotoğraflar çeken ve topluluklarına göndermeden önce bunları düzenlemek için daha büyük bir ekran isteyen içerik oluşturucular için harika. Tek yapmaları gereken, dosyaları telefonları ve dizüstü bilgisayarları arasında anında sürükleyip bırakmak. Bu özellik aynı zamanda herhangi bir Huawei MatePad cihazıyla da çalışır ve kullanıcıların Huawei ekosistemi ürünleri arasında dosyaları sürükleyip bırakmalarına izin verir.

Ekosistemin kalbindeki P50 Pro ile Huawei akıllı saatler, P50 Pro'nun kamerası için uzaktan kumanda olarak kullanılabilir. Bu özellik, kullanıcıların grup fotoğrafları çekmesi gerektiğinde oldukça kullanışlı. Fotoğraf makinesini tripoda yerleştirdikten sonra, mükemmel çekimi elde etmek için tek yapmanız gereken cihazdan uzaklaşmak ve deklanşörü uzaktan rahatça kontrol etmek. Watch 3 ile eşleştirildiğinde Fotoğraf Moduna, Portre Moduna ve Video Moduna erişebilirsiniz. Görüntüler akıllı saatte önizlenebilir. Akıllı saatin kolunu çevirerek kameranın odağını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca uzaktan fotoğraf ve video çekmekle kalmaz, aynı zamanda çekimi önizlerken yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz. Siyah ve Altın renk seçenekleri olan Huawei P50 Pro, yanında FreeBuds Pro kablosuz bluetooth kulaklık hediyesi ile birlikte 18.999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışta. Telefonu satın alanlar aynı zamanda 6 aylık ekran değişim garantisi, yüzde 50 indirimli 1 yıl uzatılmış cihaz garantisi ve 12 aylık BluTV üyeliği ile AppGallery kupon fırsatı sahibi olabiliyor.

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