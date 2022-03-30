Huawei P50 Pro ve P50 Pocket İncelemesi

Huawei tarafından kısa bir süre önce tanıtılan ve hem teknik özellikleri hem de tasarımları ile dikkatleri üzerine toplayan Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pocket konuğumuz oldu.

Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pocket Neler Sunuyor?

Şirketin bu seneki amiral gemisi politikasına yön vermeyi hedefleyen P50 Pro ve P50 Pocket, her zaman en iyisini arayan kullanıcılara hitap eden modeller olarak tasarlanmış ve geliştirilmişler.

6.6 inç boyutunda Full HD+ (2.700 x 1.228) çözünürlükte OLED ekranla gelen P50 Pro; 120 Hz yenileme hızı sayesinde oldukça akıcı görüntüler sunuyor. DCI-P3 renk profili desteği ile başarılı bir renk gamı sağlayan model, 1.07 milyar renk sunuyor.

P50 Pocket tarafına geçtiğimizde 6.9 inç boyutunda Full HD+ (2.790 x 1.188) çözünürlükte OLED ekran görüyoruz. Yine DCI-P3 renk profiline sahip olan model, 1,07 milyar renk gösterebiliyor.

Huawei P50 Pro: Kamerada Lider

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi ile birlikte telefon ekranı, çok büyük bir öneme sahip oldu çünkü vaktimizin büyük bir kısmını akıllı telefonların ekranlarına bakarak geçiriyoruz. P50 Pro’nun yüksek tazeleme hızı ve yüksek çözünürlük sunan Flex kavisli OLED ekranı, muhteşem deneyim elde etmenizi sağlıyor.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber akıllı telefonların donanım bileşenleri de önemli ölçüde gelişti. Gelişen bileşenler arasında kamera da yer alıyor. Kullanıcılar artık fotoğraf makinesi kullanmak yerine akıllı telefonları tercih ediyor. Elbette bu noktada akıllı telefonun fotoğraf makinesi kadar kaliteli görüntüler sunması oldukça önemli.

144 puan ile DXoMark lideri olan Huawei P50 Pro, dünyanın en iyi mobil kamerasına sahip. DXoMark tarafından aldığı oldukça yüksek puan ile kamera konusunda kendini kanıtlamış bir telefon olan P50 Pro ile fotoğraf makinesi kalitesinde görüntüler elde edebilirsiniz.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 MP çözünürlüğünde True Chroma (f/1.8, OIS), 40 MP çözünürlüğünde True Chroma, (Siyah-beyaz, f/1.6), 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı kamera (f/2.2), 64 MP çözünürlüğünde telefoto kamera (f/3.5, OIS) bulunuyor.

Dual-Matrix kamera tasarımıyla da etkileyen akıllı telefonda yer alan XD Fusion Pro Süper Renk Filtre Sistemi, yüzde 103+ ışık girişi ve yüzde 10+ fazla detay sunuyor. 100x zoom özelliğine sahip olan telefonda ayrıca AF desteği de mevcut.

Lazer ışınıyla odaklama yapabilen telefonun düşük ışık kamera performansını merak ediyor olabilirsiniz çünkü pek çok telefon az ışık olan ortamda beklentilerin altında kalabiliyor. Huawei P50 Pro, Tek Çekim Gece Modu sayesinde düşük ışıkta da inanılmaz kalitede görüntülerin elde edilmesini mümkün hale getiriyor.

Selfie yani özçekimin popülerliğinin artmasıyla beraber cihazlardaki ön kameraların öneminde önemli ölçüde artış meydana geldi. Dolayısıyla çoğu kullanıcı gün içerisinde birçok kez cihazın ön kamerasını kullanıyor.

Huawei tarafından geliştirilen cihazın ön yüzeyinde 13 megapiksel (f/2.4) çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Otomatik fokus özelliğine sahip olan ön kamera, kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

4360 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelen telefonda 66W SuperCharge ve 50W kablosuz SuperCharge isimli hızlı şarj teknolojileri yer alıyor. Telefon, sahip olduğu hızlı şarj teknolojileri sayesinde kablolu ya da kablosuz çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

Cihazın kablolu hızlı şarjın yanı sıra kablosuz hızlı şarj desteğine de sahip olması oldukça büyük bir kolaylık sağlıyor. Söz konusu teknoloji, herhangi bir kablo derdi ile uğraşmadan telefonu hızlı bir şekilde şarj etmeyi mümkün hale getiriyor.

İnceleme yazımızın başında da belirttiğimiz gibi artık zamanımızın çok büyük bir kısmını akıllı telefon kullanarak geçiriyoruz. Müzik dinlemenin yanı sıra film, dizi ve video izlemek için bilgisayar yerine akıllı telefonları tercih ediyoruz. Bu noktada telefonların sunduğu ses deneyimi oldukça önemli.

Huawei P50 Pro, sahip olduğu çift stereo hoparlör ile çok başarılı bir deneyim sunuyor. Çift stereo hoparlör, müzik dinlemek ya da bir şeyler izlemek gibi aktivitelerde kullanıcıları fazlasıyla memnun ediyor.

Akıllı telefonlar bazen bazı durumlarda su ile temas edebiliyor. Su ile temas eden telefonda suya karşı dayanıklılık bulunmuyorsa ses gelmeme, aramalarda sesin gitmemesi ve hatta cihazın çalışmaması gibi kritik problemler meydana gelebiliyor. Huawei tarafından geliştirilen cihazda IP68 sertifikası bulunuyor. Telefon bu sayede suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip.

Şık tasarıma sahip olan telefon EMIU 12 ile beraber geliyor. EMUI 12’yle Çoklu Ekran İş Birliği ve Super Device+ tam ekosistem uyumuna sahip. Çoklu Ekran İş Birliği özelliği, Huawei marka cihazlar arasında köprü görevi görüyor.

Söz konusu özellik sayesinde telefonu tek dokunuş ile Huawei MateBook isimli dizüstü bilgisayara ya da Huawei MatePad adlı tablete bağlayabilirsiniz. Bağlantı kurulduktan sonra telefonun ekranını bilgisayar veya tablet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Gücünü Snapdragon 888 4G işlemciden alan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 195 gram ağırlığındaki cihazda yüz tanıma sistemi ve ekran altı parmak izi okuma sensörüne sahip. Telefon bu sayede üst seviye güvenlik sunuyor.

Huawei P50 Pocket: En Zorlu Koşullara Bile Katlanabilir!

Boşluksuz tam katlanan yapısı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran telefon, açıldığında bombesiz tam düz ekran deneyim ile kullanım deneyimini en üst seviyeye taşımayı başarıyor. P50 Pocket, Huawei Mate X2’ye kıyasla yüzde 62 oranında daha iyi çarpma dayanıklılığı ve yüzde 33 daha iyi ezilme direncine sahip.

7,2 milimetre kalınlığa sahip olan P50 Pocket’ın kilitleme mekanizması anında ve düz olarak yerine oturur. Bu, sorunsuz bir açılma deneyiminin elde edilmesini mümkün hale getirir. Ekran çevresinde yer alan hafif yükseltilmiş kenar, ekran korumasını önemli ölçüde geliştirirken genel tasarımın daha iyi hale gelmesini sağlar.

190 gram ağırlığındaki telefonun kapağında ikinci bir ekran bulunuyor. 1,04 inç büyüklüğe sahip olan kapak ekranı, 340 x 340 piksel çözünürlük ve 60Hz tazeleme hızı sunuyor. Daire şeklindeki OLED ekran, önemli bilgilere telefonun kapağını açmadan ulaşabilmenize olanak tanıyor. Bu, kullanımı çok daha pratik hale getiriyor.

Temalar uygulaması sayesinde kişisel tarzınıza uygun bir temayı kolayca seçebilirsiniz. Uygulamada çok sayıda başarılı tasarıma sahip tema yer alıyor. Seçtiğiniz tema, dokunmatik bir yüzeye sahip olan kapak ekranı ile otomatik olarak senkronize olur. Böylelikle kapak ekranını kendi zevkinize göre saniyeler içerisinde kişiselleştirmiş olursunuz.

Cihaz, kişiselleştirme konusunda bir seçenek daha sunuyor. Widget desteği ile dikkat çeken kapak ekranı, bazı bilgilere çok hızlı bir şekilde ulaşılabilmesine imkân tanıyor. Kapak ekranına ayna, kamera, hava durumu, etkinlikler ve takvim widget’larını ekleyebilirsiniz.

Ayarlar sayfası üzerinden istediğiniz widget’ları seçebilirsiniz. Burada tercih tamamen size bırakılmış. Kapak ekranı üzerinden parmağınızı sola kaydırarak widget’lar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bildirimler için parmağınızı aşağı kaydırabilirsiniz.

Dinlediğiniz müziği değiştirmek için kapağı açmanıza gerek yok. Daire şeklindeki ekran üzerinden parmağınızı sağa kaydırarak söz konusu işlemi pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Otomatik selfie çekimi özelliğine sahip olan telefonun kamera widget’ı sayesinde kapak ekranına dokunabilir ve özçekim yapabilirsiniz. Ultra geniş modu için kapak ekranınıza çift dokunmanız yeterli.

Telefonun arka yüzeyinde 40 MP (F/1.8) çözünürlüğünde True-Chroma kamera, 13 megapiksel (F/2.2) çözünürlüğünde ultra geniş açı kamera ve 32 MP (F/1.8) çözünürlüğünde Ultra Spectrum kamera bulunuyor.

Dijital zoom ve AI stabilizasyon yeteneklerine sahip olan cihazda floresan fotoğraf, timelapse, makro çekim, ultra geniş peyzaj çekimi, süper gece çekimi, panorama, master AI ve portre dahil olmak üzere 20’den fazla kamera modu yer alıyor.

Huawei P50 Pro modelinin arka yüzeyinde yer alan kameralar, 4K çözünürlüğünde video kaydı ve Full HD çözünürlüğünde 960 FPS ağır çekim yapılabilmesine olanak tanıyor. Cihazın ön yüzeyinde yer alan 10,7 megapiksel çözünürlüğündeki kamera da 4K video kaydı yapabiliyor.

UV ışın sensörü ile cilt analizi yapabilen telefon, bu sayede cilt sağlığınız hakkında daha fazla bilgiye sahip olmanıza imkân tanıyor. IP53 sertifikasının yer aldığı telefon, bu sertifika sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı. Dolayısıyla cihaz su ile temas ettiğinde endişelenmenize gerek kalmaz.

EMUI 12 ile beraber gelen cihazda Çoklu Ekran İş Birliği ve Device+ desteği mevcut. Bu sayede Huawei MateBook veya Huawei MatePad üzerinden telefonu kontrol edebilirsiniz. Söz konusu özellik, dosyalarınıza kablosuz olarak ulaşmanıza olanak tanır. Böylelikle telefonda yer alan dosyalarınıza erişmek için bilgisayarınıza kablo takmak ile uğraşmazsınız.

4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 15,7 saat video oynatma, 22 saat konuşma, 472 saat bekleme süresi vadediyor. 40W SuperCharge isimli hızlı şarj teknolojisi, Huawei P50 Pro modelinin 1,08 saatte sıfırdan tam şarj olabilmesini mümkün hale getiriyor.

Gücünü Snapdragon 888 4G işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonda ayrıca 256 GB’a kadar NM bellek kartı desteği mevcut.

Editörün Yorumu

Huawei P50 Pro sunduğu lider kamera özellikleri ile oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor ve kamera tarafındaki bu başarıyı sağlarken, başka hiçbir alandan ödün vermiyor. Huawei P50 Pocket ise tüm bu güçlü özellikleri katlanabilir bir yapı formuna dahil etmeyi başarıyor.

Eğer amiral gemisi segmentte tüm ayrıntıları ile öne çıkan bir akıllı telefon arıyorsanız, Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pocket kesinlikle listenizde yer almalı.

Huawei P50 Pro & P50 Pocket Fiyatı

Huawei P50 Pro + Huawei FreeBuds Pro Fiyatı: 18.999 TL

18.999 TL Huawei P50 Pocket + Huawei FreeBuds Lipstick Fiyatı: 27.999 TL

FreeBuds Pro hediyesi ile birlikte gelen P50 Pro 18.999 TL fiyat etiketi ile kullanıcılarla buluşurken, FreeBuds Lipstick hediyesi ile birlikte gelen P50 Pocket ise 27.999 TL fiyat etiketine sahip.