417 TL Değerindeki Platform Oyunu Ücretsiz Oldu! Eğlenceli Oynanış Sunuyor

En popüler dijital mağazalardan biri olan Steam, oyuncuları sevindirecek fırsat sunuyor. Mağazada 11,99 dolar (417 TL) değerindeki Pankapu ücretsiz hâle geldi. Başlatılan kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 18 Aralık saat 21.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Pankapu'yu ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

Pankapu Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Pankapu'nun sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

Oyun kütüphaneye eklenecektir.

İndirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Pankapu Nasıl Bir Oyun?

Too Kind Studio tarafından geliştirilen Pankapu'da Djaha’rell ile tehlikeli bir maceraya adım atıyoruz. Başarılı bölüm tasarımlarına sahip platform oyununda karşımıza çıkan düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz.

Kontrol ettiğimiz karakterin çeşitli yetenekleri bulunuyor. Bu yetenekleri yükseltebiliyor ve yeni güçlree sahip olabiliyoruz. 2016 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunda uzun süre eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

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