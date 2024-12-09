2024'ün En Kötü Oyunları Açıklandı! Listede Çok Popüler Oyunlar da Var

2024 yılının en kötü oyunları belli oldu. Kullanıcılar tarafından verilen oylar doğrultusunda şekillenen listede piyasaya sürüldüğü dönemde eleştirilerin odağı hâline gelen pek çok yapım bulunuyor. Peki, bu oyunlar neden beğenilmedi?

Metacritic tarafından paylaşılan listeye göre 2024'ün en kötü oyunu Dustborn oldu. Ortalama 1,0 puan ile zirveye yerleşen oyun, çok sayıda hata ile birlikte satışa sunulmuştu. Bu da onun düşük puanlar ile karşılaşmasına neden olmuştu.

Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA Sports FC 25 de listede yer alıyor. Teknik sorunlar yaşanması ve yenilik konusunda beklentinin altında kalması nedeniyle oyun ortalama 2,4 puana layık görüldü. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

2024 Yılının En Kötü Oyunları

Dustborn - 1,0 puan Little Strays - 1,3 puan Concord - 1,7 puan Unknown 9: Awakening - 1,7 puan Olympics Go! Paris 2024 - 1,8 puan The Crush House - 1,9 puan Capes - 2,3 puan EA Sports FC 25 - 2,4 puan Utopia City - 2,8 puan Star Wars: Battlefront Classic Collection - 2,9 puan Madden NFL 25 - 3,0 puan Dragon Age: The Veilguard - 3,8 puan

2024 yılının en kötü 12 oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yılın en kötü oyunları hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.