Papara Açıkladı: Paralar Ne Zaman İade Edilecek?

Papara'nın ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni, geçtiğimiz günlerde alınan kararla birlikte iptal edilmişti. Bunun ardından Papara üzerinden işlemler kapatılmıştı. Papara kullanıcıları ise "Papara hesabımda kalan paraya ne olacak?" gibi sorulara cevap aramaya başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada müşteri fonlarının mevzuat gereği bankalarda açılmış koruma hesaplarında tutulduğu, bu hesaplardaki tutarların müşterilerin haklarını güvence altına aldığı ifade edilmişti. Papara, bugün yaptığı açıklama ile kullanıcı bakiyelerinin iadelerinin başlatıldığını duyurdu.

Papara Kullanıcılarının Bakiye İadelerine Başlandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izninin iptal edildiğini belirten Papara, bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade sürecinin kademeli olarak başlatıldığını açıkladı.

Papara'nın resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yayınladığı gönderide "İlgili mevzuat kapsamında iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB'nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Papara'nın Faaliyet İzni Neden İptal Edildi?

TCMB, 31 Ekim 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan kararla beraber Papara Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para ihraç etme iznini iptal etti. Bu karar, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu"nun 16. ve 19. maddeleri uyarınca alındı. Kararda kuruluşun faaliyet koşullarını ihlal ettiği, gerekli yükümlülükleri ise yerine getirmediği gibi gerekçeler yer aldı.

Faaliyet izninin iptal edilmesinin ardından Papara'dan gelen ilk açıklamada "Papara olarak söz konusu kararı ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriyor, kullanıcılarımızın haklarının korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm adımları titizlikle atıyoruz" ifadelerine yer verilmişti. Kullanıcı bakiyelerine ne olacağı ile ilgili sorulara ise "Elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır" ifadeleriyle yanıt verilmişti.