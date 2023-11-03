Papara Hesaplarına IBAN Geldi: FAST ile 7/24 Anında Transfer Artık Mümkün!

Finansal teknoloji şirketi Papara, FAST entegrasyonunu tamamladı. Bu gelişme sayesinde artık her bir Papara hesabına bir adet IBAN tanımlandı.

Hesaplarına IBAN'ları tanımlanan Papara kullanıcıları, bu IBAN'larla FAST üzerinden 7/24 anında para transferi alabilecek, Papara IBAN’larına Kolay Adres tanımlayabilecek.

20 bin TL altındaki tutarların bankadan bankaya anlık transferini mümkün kılan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) için Papara gibi diğer bankacılık hizmetlerinin de dâhil edileceği duyurulmuştu.

Tüm Papara Hesaplarına IBAN Tanımlandı

Papara kullanıcıları, Papara IBAN'larını uygulamayı açtıklarında Papara numaralarının hemen altında görebilecek.

Papara kullanıcıları ayrıca telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport numarası gibi bilgilerden birine FAST üzerinden 7/24 anında para transferi yapabilecek.

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