Papara Artık Kullanılmayan Hesaplardan Ücret Alacak!

Papara'nın abonelerine yolladığı bir mail ile ortaya çıkan yeni bir gelişmeye göre Papara artık kullanılmayan hesaplardan ücret temin edecek.

Normalde pek çok banka bu ve bunun benzeri düzenli ücret kesintisi yöntemini kullanıyordu fakat herhangi bir ofis masrafı olmayan ve sanal banka kartı mentalitesiyle ortaya çıkan bankacılık hizmetlerinde böyle bir durum söz konusu değildi.

6 Aydır Kullanılmayan Hesaplardan 9,90 TL Temin Edilecek

Papara'nın yeni uygulamasına göre son 6 ayda hesapta herhangi bir işlem yapılmadığı ve uygulamaya giriş yapılmadığı takdirde o hesap sahibinden her ay 9,90 TL kullanılmayan hesap ücreti temin edilecek. İlk ücret 9,90 TL olarak 6 aydır kullanılmayan tüm hesaplardan 1 Kasım 2023’te temin edilecek.

Papara'nın konuya dair abonelerine gönderdiği bilgilendirme ise şu şekilde:

"Merhaba Paparalı, Seni Papara kullanımına ilişkin ücretler konusunda yaptığımız bir güncellemeyle ilgili bilgilendirmek istiyoruz. 1 Kasım 2023 itibarıyla, son 6 ayda Papara’da hiçbir finansal işlem yapmamış ve Papara uygulamasına giriş yapmamış kullanıcılarımızdan, aylık ₺9,90 Kullanılmayan Hesap Ücreti talep edeceğiz. İlk ücret, ₺9,90 olmak üzere, 6 aydır kullanılmayan tüm hesaplardan 1 Kasım 2023’te çekilecektir. Hesabın Kullanılmayan Hesap statüsünde kaldığı sürece, her ay hesabındaki tutardan aylık ücret alınacaktır. Şayet hesabındaki tutar, Kullanılmayan Hesap ücreti olarak belirlediğimiz tutardan az ise, hesabındaki tutar kadar kesinti uygulanacaktır. Ücret, bakiye olmayan hesaplara borç olarak kaydedilmez. Unutma, bu ücreti ödememek için 6 aylık süre boyunca Papara'ya bir kez giriş yapman yeterli olur. Bu değişiklik 1 Kasım 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar hiçbir ücret ödemeden Çerçeve Sözleşmeden dönebileceğini, aksi halde değişiklikleri kabul etmiş sayılacağını hatırlatırız."

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