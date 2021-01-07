Papara Uygulaması Google Play Store’dan Kaldırıldı!

Papara uygulaması, Android uygulama mağazası Google Play Store’dan kaldırıldı. Peki, internet üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde para gönderilmesine olanak tanıyan Papara neden kaldırıldı? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Papara Uygulaması Neden Kaldırıldı?

İnternet üzerinden alışveriş yapabilme, fatura ödeyebilme, bütçe yönetimi ve 7/24 para gönderebilme imkanı sunan Papara, bugün Android uygulama mağazası Google Play Store üzerinden kaldırıldı. Google Play Store üzerinden uygulamayı indirmek isteyen kullanıcılar, “Maalesef, istenen URL bu sunucuda bulunamadı” yazısının yer aldığı ekran ile karşılaştı.

Papara’ın neden kaldırıldığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Uygulamanın neden kaldırıldığını merak eden kullanıcılar, yaşadıkları bu sorunu Twitter üzerinden dile getirdi. Bir Twitter kullanıcısı, hizmetin Twitter hesabına uygulamanın Google Play Store’da neden görünmediğine ilişkin bir soru sordu.

Hizmetin Twitter hesabı üzerinden verilen cevapta “Merhaba, teknik ekiplerimize bilgilendirme yapılmıştır. Google Play Store üzerinden uygulamamızı en kısa sürede indirebileceksin. İlgi ve anlayışın için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Hizmetin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Papara kısa süre içerisinde tekrar Android uygulama mağazasına eklenecek. Uygulamanın neden kaldırıldığı ise hala bilinmiyor.

Merhaba, teknik ekiplerimize bilgilendirme yapılmıştır. Google Play Store üzerinden uygulamamızı en kısa sürede indirebileceksin. İlgi ve anlayışın için teşekkür ederiz. 👍 — Papara (@Papara) January 7, 2021

Papara Nedir?

Papara sayesinde internet üzerinden alışveriş yapabilir, fatura ödeyebilir, zaman ve mekan kavramı olmaksızın para gönderme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama, QR kodu (karekod) okutarak anında ödeme desteğine de sahip. Uygulama üzerinden ayrıca Bitcoin alıp satabilirsiniz. Harcamalarınızı grafiksel olarak görüntüleyebilmenize de olanak sağlanıyor. Herhangi bir kart ücreti, kullanım ücreti ve kart aidatının yer almadığı hizmetin web sitesinde yer alan bilgilere göre tüm ATM’lerden nakit para yatırabilir ve çekebilirsiniz. Bu işlemin her ay 500 TL’ye kadar ücretsiz olduğu ifade ediliyor.

Video paylaşım platformu YouTube, dijital yayın hizmeti Netflix ve dijital müzik platformu Spotify, bkmkitap ve morhipo gibi hizmetlerin aboneliklerinde bazı kampanyalar da sunuluyor. Uygulama, faaliyetlerini T.C. Merkez Bankası denetiminde ve gözetiminde sürdürdüğünü belirtiyor. Kullanıcıların Papara hesaplarına 15 farklı bankadan havale yapabilmesine olanak tanınıyor. Genel olarak hizmet, internetten alışveriş ve para gönderme işlemlerinde büyük bir kolaylık sağlıyor.