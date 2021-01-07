WhatsApp Verilerini Paylaşmayı Kabul Etmeyenlerin Hesabını Kapatıyor

WhatsApp verilerini paylaşmayı kabul etmeyenlerin hesabı siliniyor. Anlık mesajlaşma uygulamasının gizlilik politikasında eskiden “Gizliliğinize saygı DNA’mıza kodlanmıştır. WhatsApp’ı kurduğumuzdan beri hizmetlerimizi bir dizi gizlilik ilkesini göz önünde bulundurarak oluşturmayı hedefledik” ibareleri yer alıyordu ancak 8 Şubat 2021’de uygulamanın gizlilik politikasında bu ibareye yer verilmeyecek.

Facebook tarafından satın alınan anlık mesajlaşma hizmeti, Hindistan’daki kullanıcıları önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi beklenen hizmet şartları ve gizlilik politikası ile ilgili güncelleme konusunda uyardı. Hindistan’daki kullanıcılara yapılan uyarıda aşağıda yer alan ifadelere yer verildi.

“Önemli güncellemeler, kullanıcı verilerini nasıl işlediği, işletmelerin WhatsApp sohbetlerini depolamak ve yönetmek için Facebook’ta barındırılan hizmetleri nasıl kullanabilecekleri ve Facebook’un diğer hizmetleri ile entegrasyonlu ilerlemek için Facebook’la nasıl ortaklık yaptığımızla ilgilidir. Zorunlu değişiklikler ise WhatsApp’ın hesap kayıt bilgileri, telefon numaraları, hizmetle alakalı bilgiler, platformda gerçekleştirilen etkinlikler, etkileşimler, mobil cihaz bilgileri, IP adresi ve kullanıcılardan toplanan diğer tüm verilerin Facebook’un diğer hizmetleri ile paylaşılmasına olanak tanır.”

WhatsApp Verileri Kabul Edilmezse Hesap Ne Zaman Askıya Alınıyor?

Facebook’un diğer hizmetleri ile veri paylaşma politikası, GDPR veri koruma düzenlemelerine tabi olan Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) parçası olan AB ülkelerinde geçerli değildir. WhatsApp’ın gizlilik politikasında yapılan güncelleme, şirketin Whatsapp, Instagram ve Messenger’ı bir araya getirme ve hizmetlerinde kullanıcılara daha alakalı içerikler sağlama konusundaki hamlelerinin hemen ardından geldi.

Şirket yaptığı uyarıda şartları son tarihe kadar kabul etmeyen kullanıcılarının hesaplarının erişilemez hale geleceğini söyledi. WhatsApp’ın hizmet şartları en son 28 Ocak 2020’de güncellenirken gizlilik politikası ise 20 Temmuz 2020’de değiştirildi.

Şirketin güncellenen gizlilik politikasında uygulamanın Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığına yer verildi. Yukarıda da yer verildiği üzere WhatsApp’taki kişisel verilerinizin Facebook’un diğer hizmetleri ile paylaşıldığı belirtildi.

Bu kişisel veriler içerisinde ilgi alanlarınızı belirleyecek önemli bilgiler yer alıyor. Uygulama internet kullanıcısından topladığı bilgilerle birlikte daha ayrıntılı bir profil oluşturabiliyor. Bu profil ise Facebook’un başka bir hizmeti olan Instagram’ın çok yakından tanımasına olanak sağlıyor.

Peki, şirketin güncellediği gizlilik politikasının kabul edilmediği takdirde hesapların erişilemez hale gelmesi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.