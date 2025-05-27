Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Şirkete Kayyum Atandı [Video]

Türkiye'nin önde gelen dijital ödeme platformlarından Papara, skandal bir haberle gündeme geldi. Şirketin yasa dışı bahis sitelerinin finansman aracı olarak kullanıldığını iddia edilirken aralarında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şirkete ise kayyum atandı. İşte detaylar!

Papara'ya Büyük Operasyon: 8 Şirkete El Konuldu, Sahibi Dahil 13 Kişi Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, Papara'nın yasa dışı bahis ağlarının finansmanında kullanıldığı iddia edildi. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 kişi gözaltına alınırken, 8 şirketin mal varlığına el konuldu. Operasyon anına dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

#SONDAKİKA | Yasadışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla Papara'ya yönelik gerçekleştirilen operasyona ait görüntüler yayınlandı.pic.twitter.com/2aweHl7Y4i — BPT (@bpthaber) May 27, 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın idddialarına göre Papara'nın 2016'dan yasa dışı bahis operasyonlarında kullanıldığı tespit edildi. Üstelik sadece birkaç yasa dışı platforma değil. Şirketin hesapları üzerinden 102 farklı bahis ve kumar sitesine para aktarıldığı tespit edildi. Toplam işlem tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin TL olduğu belirlendi.

Operasyon ardından kayyum atanarak TMSF yönetimini devredilen şirketin bazı varlıklarına da el konuldu:

8 şirket

1 yat

5 tekne

3 kiralık kasa

74 lüks araç

7 daire ve villa

Bildiğiniz üzere Papara, Trabzonspor'un stadyum isim sponsorluğunu üstlenmiş, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da özel kartlar çıkarmıştı. Operasyon sonrası bu sponsorlukların geleceği belirsizliğini koruyor.