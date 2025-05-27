Prens 3. Sezon 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Prens dizisinin 3. sezon 4. bölüm fragmanı paylaşıldı. 1 dakika 5 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunda birbirinden eğlenceli sahneler bulunuyor.
Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yaptığı Prens dizisinin 3. sezon 3. bölümünü izleyen kişiler yeni bölümü merakla beklerken önemli bir gelişme yaşandı. Prens dizisinin 3. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı.
Prens 3. Sezon 4. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?
Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Prens dizisinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. 1 dakika uzunluğundaki video, yeni bölüm hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
Prens Dizisi Konusu
Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.
Prens Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Prens dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Prens 3. sezon bölüm tarihleri ve dahası!
Prens Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?
Popüler komedi dizisi Prens'in tüm bölümlerini Max üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Max aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.
Prens Dizisi Oyuncuları
- Giray Altınok
- Serdar Orçin
- Ceyda Düvenci
- Derya Pınar Ak
- Aslı Tandoğan
- Çağdaş Onur Öztürk
- Onur Özaydın
- Bahadır Vatanoğlu
- Canberk Gültekin
- Kerem Özdoğan
- Çağlar Ertuğrul
- Kürşat Demir
Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.