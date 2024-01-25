Paris Moda Haftası'nda Birbirinden İlginç Tasarımlar: Robot Bebek ve Dahası!

Paris Moda Hafttası'nda Schiaparelli markasından gelen yeni koleksiyonlar, ilginç tasarımlarıyla dikkat çekti ve özellikle bir modelin robot bebek ile yürüdüğü anlar ilginç dakikalara sahne oldu.

Paris'te düzenlenen Paris Moda Haftası kapsamında birçok büyük marka yeni koleksiyonlarını birbirinden ilginç tasarımlarıyla tanıtmaya devam ediyor.

Defilenin En Dikkat Çeken Tasarımı Robot Bebek

Daha önce de tasarımlarıyla adından söz ettiren Schiaparelli markası, yine en çok konuşulan koleksiyonlardan birine imza attı. Bu tür defilelerde ilginç nesnelerin kullanıldığına daha önce şahit olundu fakat bu yıl öncekilere kıyasla daha çok ikonik tasarım ve nesneye verildi.

Gerçekleşen defilede markanın modeli Maggie Maurer'in bebeğe benzer bir nesneyi taşıdığı anlar büyük dikkat çekerken, nesne kablo ve elektronik plakalardan hazırlandı. Robot bebek olarak nitelendirilen nesne ile ilgili olarak tasarım sahibi Daniel Roseberry, "Alien" filmlerine gönderme yapıldığını belirtti.

Defilede bir diğer dikkat çeken tasarım ise kokteyl elbisesiydi. "The Mother/Anne" olarak adlandırılan bu elbisenin yanı sıra birbirinden ünlü isimler de defilede ilgi odağıydı.

Jennifer Lopez'in ilginç aksesuarından, Zendeya'nın yeni saç stiline kadar pek çok detay sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

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