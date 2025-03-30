Ya Uzaylılar Gerçekten Varsa: Pasifik Okyanusu'nda Tanımlanamayan Yapılar Bulundu!

Yıllardır "acaba evreni tamamen keşfettik mi, acaba uzaylılar gerçekten var mı" sorularına yanıt aradık. İşin en sonundaysa tam keşfettik dediğimiz yerde her şey yeniden başlıyor. Bunu destekleyecek bir olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bilim adamları Pasifik Okyanusu'nda tanımlanamayan yapılar keşfetti. Bu yapıların sırrı çözülmeye çalışılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Pasifik Okyanusu'nda Tanımlanamayan Yapılar Keşfedildi!

Jeologlar, Dünya’nın manto katmanının alt kısmını incelemek için depremleri kullanarak şaşırtıcı yapılar tespit etti. Depremleri kullanmak oldukça zekice zira sismik dalgaları takip etmek belki de evrenin sırlarını da çözmemize yardımcı olacak teknikler arasında. Bu sebeple sismik dalgalar bilim adamları tarafından takip edildi ve şaşırtıcı sonuçlar ile karşılaşıldı. Zira Pasifik Okyanusu'nun altında henüz tanımlanamayan yapılar keşfedildi.

Burada ilginç olan bir diğer husus Pasifik Okyanusu altındaki sismik dalgaların diğerlerinden daha farklı hareket ettiği yönde. Zira araştırmacılar derine indikçe dalgaların yapısında lineer değişiklikler fark etti. Chip tarafından aktarılan bilgiye göreyse bahsi geçen yapılar genellikle tektonik plaka alt bölgelerinde batmış malzemeler olarak bildiriliyor. Yani araştırmacılar tektonik bölgelerdeki batık malzemelerin oluşturduğu yapılar ile karşılaştı.

Konuyla ilgili araştırma ekibindeki kıdemli araştırmacı ve ETH Zürih Jeoloji Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan Thomas Schouten, mantonun derinliklerinde yeni yüksek çözünürlüklü modeller sayesinde pek çok anormallik bulduklarını, ancak bu anomalilerin tam olarak neye işaret ettiğini bilmediklerini ifade ediyor. Konuyla ilgili yapılar da bu anormallikler arasında.

Bahsi geçen yapıların ne olduğuna dair jeologlar ikiye bölünmüş durumda. İlk kesim başta da ifade ettiğimiz gibi bunların tektonik bölgelerdeki biriken malzemeler olduğunu bildirirken bir diğer kesim yeni teknoloji modelleme analiz araçların aslında farklı sırları ortaya çıkardığını düşünüyor. Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken önümüzdeki günlerde daha detaylı açıklamaların geleceği yönünde bildiriler paylaşıldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...