Patent Davası Apple'ın Satışlarına Büyük Darbe Vuracak

Apple'ın Kolombiya'da gerçekleşen mahkemesinde Apple ürünlerinin Ericsson'a ait bir patenti ihlal ettiğinin belirlenmesinin ardından, Apple'ın 5G donanımlı iPhone'ları ve iPad'lerinin Kolombiya'da satışı ve ithalatı yasaklandı.

Apple ve Ericsson arasında devam eden bir patent ihlali savaşında Apple, Bogota'da bir mahkeme kararının kurbanı oldu. İki şirket, Apple'ın ihlal ettiği iddia edilen Ericsson'a ait 5G patentleri için süreci mahkemeye taşımıştı.

Kolombiya'nın başkentinde gerçekleşen mahkemede Nisan ayında Apple'ın 5G donanımının Kolombiya patenti NC2019/0003681'in 13. iddiasını ihlal ettiği açıklandı. FOSS Patents, 5G için standartlar olarak kabul edilen ve 2019'da Ericsson'a verilen patentin, mahkeme tarafından Aralık 2037'ye kadar geçerli kalacağını bildirdi.

Apple, Kolombiya'da Ürün Satışı Yapamayacak

Nisan ayındaki ihlalden sonra Ericsson, yaptırımın gerçekleşmesi için sonraki ay 50.000$ değerinde bir teminat gönderdi. Mahkeme daha sonra 6 Temmuz'da Cupertino merkezli şirketin ülkedeki yan kuruluşu olan Apple Colombia S.A.S'yi etkileyen bir ihtiyati tedbir kararı verdi.

İhtiyati tedbir kapsamında Apple'ın patenti ihlal eden herhangi bir ürünü, yani 5G donanımlı iPhone veya iPad'i ithal etmesi, satması, reklamını yapması veya başka bir şekilde ticarileştirmesi yasaklandı. Apple ayrıca uyumluluğu bozmamak için perakendeciler, sosyal medya platformları, kitle iletişim araçları ve diğer firmalarla "uyarmak ve iletişim kurmak" zorunda olacak.

Apple karşı dava açmak için yetkililerle iletişimini sürdürüyor ve Apple yetkilileri bazı yasaların kendilerinin lehinde olduğunu düşünüyor.