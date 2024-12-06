Path of Exile 2 Erken Erişimde Rekor Kırdı

Aksiyon RPG oyunu Path of Exile 2, henüz erken erişim açılışını bile yapmamışken şimdiden 1 milyon erken erişime ulaşmayı başardı. Oyun yönetmeni Jonathan Rogers tarafından doğrulanan bu başarı her ne kadar heyecan verici olsa da bazı oyuncuları tedirgin etti.

Yapılan açıklamaya göre, oyuncu sayısı tahmin edilenin çok daha üzerinde. Sunucuların bu yoğunluğu kaldırabileceği belirsiz. Rogers'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Bir milyondan fazla kullanıcıya çıktığımızda altyapımızın ne kadarını kaldırabileceğini tam olarak bilmiyoruz ama ekstra bulut sunucu kapasitesi sipariş ettik ve veritabanı parçalama ve ölçeklendirme gibi teknik önlemler aldık.

Yine de oyunculardan özellikle lansman sırasında bağlantı sorunları yaşama ihtimallerine karşı hazırlıklı olmaları rica edildi.

Path of Exile 2 Detayları: Ne Tarz Bir Oyun, Konusu Ne, Hangi Platformlarda Çıkacak?

Kapsamlı karakter özelleştirme ve stratejik savaşların yer aldığı oyunun erken erişim sürümünde 3 ana hikaye, 6 karakter sınıfı sunuluyor. Karakter sınıfları kendi içinde 2 farklı Ascendancy seçeneğine sahip. Yüzlerce yetenek ve özelleştirme seçeneğiyle birlikte Destek Gemleri ile karakterinizi güçlendiriyorsunuz.

Atlas of Worlds adlı kapsamlı bir end-game deneyimi sunan Path of Exile'da 50 boss ve 400'den fazla mob (canavar türü) bulunuyor.

Oyun, PC, Xbox Series X/S ve PS5 platformlarında oynanabilir olacak. Destekçi paketleri ise $29.99’dan başlıyor.

Siz de bu deneyimi yaşayanlar arasındaki yerinizi alacak mısınız? İlk olarak hangi sınıfı deneyeceksiniz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz!