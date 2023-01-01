PAYDAY 3'ten İlk Fragman Geldi

"Üçüncüsü neden yok?" dediğimiz oyunlar arasında yer alan Payday serisi yakın zamanda yeni oyununa kavuşuyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkması beklenen ancak ertelemelere maruz kalan hırsızlık temalı oyun Payday 3 için tanıtım fragmanı yayınlandı.

2023 yılı içerisinde çıkması beklenen oyun, yine bizleri karmaşık soygun hikayelerinin tam ortasına atacak. Maskelerinizi takın, çalınması gereken çok fazla para var!

Payday 3 Tanıtım Fragmanı

Henüz Payday 3 hakkındaki detaylar belli olmadı. Ancak önceki oyunlarda olduğu gibi Payday 3'ün de çok oyunculu bir FPS olması bekleniyor. Çeşitli görevlerin bulunduğu oyunda para, uyuşturucu, araba ve önemli belgelerin soygununu konu edinen senaryolar olacak.

Payday 3 ile birlikte her zaman olduğu gibi en büyük rakibimiz güvenlik güçleri olacak. Soygunun uzamasıyla birlikte çeşitlenen ve alt etmesi daha zor hale gelen güvenlik güçlerinden kurtulmak için C4, taret ve çok daha fazlasına başvurmak zorunda kalacağız.

Yeni oyunda serinin eski oyunlarından alışkın olduğumuz aktif gelişim mekaniğinin yer alması bekleniyor. Aynı zamanda karakterlere özgü bir yetenek ağacının olması da muhtemel. Oynanışın, görüntü kalitesinin ve soygun senaryolarının çok daha çeşitlenerek derinleştiği bir Payday 3 oyunu görebiliriz.

Tüm bu etmenler toplandığında Payday 3, 2023'ün en güçlü çok oyunculu oyunlarından olacak gibi duruyor. Henüz oyunun çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.