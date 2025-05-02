Peacock, TikTok'ta Verdiği Eğitimle İnsanlara Okul Bıraktıracak

NBCUniversal'ın bundan tam üç yıl önce başlattığı içerik üretici eğitimi sonuç verdi. TikTok'ta ünlenen dört isim, kendi orijinal dizileriyle Peacock'ta boy göstermeye hazırlanıyor. Sosyal medya yıldızları artık ekran yüzü.

Hollywood Reporter'a göre, yayına girmeye hazırlanan dört yapım şunlar:

Charlie Curtis-Beard — "The Warehouse Phase"

Katie Florence — "The Kouncil"

Serena Kerrigan — "Older Hotter Wiser"

Daren Vongirdner — "People Like Me"

Bu dizilerin tamamı 19 Mayıs'ta Peacock'ta izleyiciyle buluşacak.

TikTok'ta Ünlü Olmak Televizyon Dünyasına Kapı Aralıyor

TikTok, giderek "yeni televizyon" olarak anılmaya başladı. Platform genç içerik üreticilerine sadece viral olmakla kalmayıp ekran önünde de kariyer yapma fırsatı sunuyor. Örneğin Kardashian taklitleriyle tanınan Boman Martinez-Reid, TikTok sayesinde TV'de rol kaptı. Yakın zamanda "Group Chat" adlı TikTok dizisi ise yaratıcısını Today Show'a taşıdı bile.

Yani sosyal medyada yeterince ünlü olabiliyorsanız daha fazla fırsatın kapısını aralama şansınız da oluyor. Dizi dünyası yeni yüzlerini artık sosyal medyadan kazanıyor. Hem de doğrudan akıllı telefonların ekranları üzerinden.

Bu olay sosyal medyada içerik üretme hayali kuran gençler için tehlikeli mi dersiniz? Ünlü olma hayaliyle gerçek hayattan kopan gençler mi görürüz yoksa TikTok gibi platformlar başarıya giden yeni yol mu olur? Yorumlarda buluşalım.