Peaky Blinders'ın Yaratıcısından Müjde: Devamı Gelecek

Peaky Blinders kuşkusuz son yılların en ikonik yapımlarından biri. İlk bölümü 2013'te yayınlanan ve Shelby ailesinin kurup yönettiği Peaky Blinders çetesini konu alan dizi, günümüzde başrolde yine Cillian Murphy'nin oynadığı bir devam filmi ile varlığını sürdürüyor. Üstelik serinin yapımcısından gelen açıklamaya göre Peaky Blinders, yakın zamanda ekranlara veda etmeyecek gibi görünüyor.

Yeni Peaky Blinders Projeleri Yolda

Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight bir süre önce gerçekleştirdiği bir röportajda, yeni projelerin yolda olduğunu ima etti. Knight, gazeteci Jane Mulkerrins'in kendisine gelecek projeleri sorduğu soruya "Film önümüzdeki yıl çıkacak ama bu son olmayacak.” şeklinde yanıt verdi.

Yeni bir dizi mi yoksa başka bir film mi olacağı konusundaki detayları açıklamayan Knight, sadece “Bu son olmayacak, bunu söyleyebilirim. Daha fazlası gelebilir,” şeklinde konuştu. Merak edilen ise gelecek projelerin neye odaklanacağı.

Bildiğiniz üzere dizinin son sezonlarına doğru Shelby ailesi işleri oldukça büyüttü ve politika, çete savaşlarının önüne geçti. Hatta bu durum filmde de devam edecek ve İkinci Dünya Savaşı döneminde gerçekleşecek. Thomas Shelby ve Peaky Blinders'lara neler olacağı merak konusuyken, yeni yapımların farklı karakter ve hikayelere odaklanması mümkün.

Büyük ihtimalle Thomas'ın hikayesinin sona ermesinin ardından filmde ya da dizide gösterilen bir başka karakterin hikayesini izleyeceğiz. Ancak bu konuda konuşmak için şimdilik erken. Şu an için arkamıza yaslanmak ve filmi beklemek dışında yapabileceğimiz bir şey yok.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni bir Peaky Blinders dizisi çıkacak olura hangi dönemde geçmesini ve hani karaktere odaklanmasını isterdiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.