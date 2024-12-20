Pegasus'tan Tarihi Anlaşma: Tam 36 Milyar Dolar Ödeyecek

Türkiye'nin en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Pegasus, tarihi bir anlaşmaya imza attı. Filosunu yenilemek için Boeing ile masaya oturan şirket, 2028’den itibaren teslim almaya başlayacağı 200 adet Boeing 737-10 için gün saymaya başladı. Siparişin bedelinin 36 milyar dolar olduğu açıklandı. İşte ayrıntılar!

Pegasus 200 Yeni Boeing 737-10 Satın Alıyor

Genellikle uygun fiyatlı olması ile dikkat çeken Pegasus Hava Yolları, filosunu 200 yeni uçakla güçlendirecek. 200 adet Boeing 737-10 satın almak için masaya oturan şirket, 36 milyar dolar değerindeki anlaşmayı imzaladı. Buna göre siparişte yer alan ilk 100 uçak, 2028'den itibaren Pegasus filosuna katılacak. Sonraki birkaç yıl içerisinde de bu sayı 200'e çıkacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk şu ifadeleri kullandı:

Filomuza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Halen Türkiye’nin en genç filosuna sahibiz ve dünyada en genç filo sahibi hava yolları arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Boeing uçakları, Pegasus’un havacılık sektörüne girdiği 1990 yılından itibaren operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Bu yeni sipariş, Türkiye'nin havacılık sanayisinde de önemli fırsatlar yaratacak.

Boeing 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan 737-10'lar pek çok öne çıkan özelliğe sahip. Yaklaşık 5.740 kilometre uçuş menziline sahip olan bu model, orta ve uzun mesafeli uçuşlar için uygunken, 204 ila 230 arasında yolcu taşıyabilir.

Boeing 737-10'un Pegasus için yaratacağı en büyük fark ise kuşkusuz yakıt tasarrufu. Yeni nesil yüksek verimli motorlar ve aerodinamik iyileştirmeleri sayesinde Boeing 737-10, önceki nesil uçaklara göre yüzde 20'ye yakın yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu da bir havayolu şirketi için bir servet anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Pegasus, bu hamlesi ile uluslararası bilinirliğini ve marka değerini artırabilecek mi? görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.