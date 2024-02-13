İddia: Pegasus, Ekonomi Sınıfı Yolcularından Kabin Bagajı İçin Ek Ücret Talep Edecek!

Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre havayolu şirketi Pegasus, ekonomi sınıfı biletlerinde düzenlemeye gidiyor. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte ekonomi sınıfı bilet alan yolcular, artık kabin bagajı hakkından faydalanamayacak.

Pegasus Henüz Açıklama Yapmadı

Pegasus'tan ekonomik sınıfı bilet alan kullanıcılar normalde ikram, bagaj hakkı ve koltuk seçimi için ek ücrete tabii tutuluyor. Ancak kabin bagajı için herhangi bir ücret ödemesi talep edilmiyordu.

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre artık yolcuların kabin bagajı hakkında güncelleme yapıldı. Pegasus'un Ryanair, Easyjet, Wizz Air ve Spirit Airlines gibi "light paket"e geçiş yapacağı söyleniyor.

Pegasus Night Bilet olarak isimlendirileceği düşünülen yeni paket, yolculara 3 kilogramlık sırt çantası hakkı veriyor olacak. Ancak 8 kilogramlık kabin bagajı hakkı artık ücretli olarak sunulacak.

Bir süredir dolaşan bu iddialara Pegasus'tan henüz yanıt gelmedi. Resmi internet sitesinde de herhangi bir değişiklik şu an için görünmüyor. Konuyla ilgili bir güncelleme yapıldığı zaman sizlerle paylaşıyor olacağız.

Sosyal Medyadaki Bazı Tepkiler

Pegasus ikram ekstra, koltuk seçimi ekstra, bagaj ekstra. Şimdi kabin bagajını da kaldırmış. İsterseniz siz uçup gidin, biz her ay size düzenli para yatıralım. — Gizem Çoban (@astronomystery) February 12, 2024

Pegasus kabin bagajını yarından itibaren ücretli, laptop çantasını da koltuk altına koyma şartı getirmiş. Zaten koltuklar dar, diz mesafesi çok az. Öndeki koltuğunu yatırınca alnına para yapıştırıyoruz, bacaklar uyuşuk uçuyoruz, daha neyin peşindesiniz? İnsaf! @ucurbenipegasus — Serpil Bardakçı Tosun (@SerpilBardakc) February 13, 2024

Pegasus beni taşımazsa, kilom yüzünden herkesin içinde rencide olurum diye diyete başlıyorum — Stilettolu Anarşik 👠 (@stilettoanarsik) February 13, 2024