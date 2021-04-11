Pentagon'un Sızan Görüntüleri UFO Soruşturmasını Deşifre Etti

Pentagon UFO soruşturmasının sızan görüntülerini doğruladı. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir video, ABD donanması tarafından yakalanan "uçan piramit" UFO'ları gösteriyordu. Pentagon, bu görüntüleri detaylıca incelediğini onayladı.

Bu haftanın başlarında Tanımlanmamış Hava Olayları (UFO'lar) ile askeri çatışmalar hakkında bazı yeni veriler sızdırıldı. Nevada gazeteci George Knapp tarafından ortaya çıkarılan görüntüler, ABD'nin donanma pilotları tarafından 2019'da filme alındığı iddia edilmişti. Fotoğraflarda daha önce ifşa edilmemiş anormal nesneler bulunuyordu.

Fotoğraflar sızdırıldıktan sonraki gün film yapımcısı Jeremy Corbell ise fotoğrafların 19 saniyelik bir videosunu yayınladı. Video, ABD'nin deniz kuvvetleri tarafından yakalanan "piramit şekilli" UFO'ları gösteriyordu.

Geçtiğimiz hafta boyunca sosyal medyayı ayağa kaldırılan bu görüntülerin Pentagon tarafından da izlendiği onaylandı. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Sue Gough Futurism'e verdiği demeçte, "Başvurulan fotoğrafların ve videoların donanma personeli tarafından çekildiğini doğrulayabilirim" ifadesini kullandı.

Pentagon UFO soruşturmasının sızan görüntülerini doğruladı

Bir tür gece görüş ekipmanıyla çekilmiş olan kısa video, donanma destroyeri güvertesinin üzerinde havada asılı duran üçgen veya piramit şeklindeki nesneleri gösteriyor.

Videoları sızdıran Corbell bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada, görüntülerdeki nesnelerin daha önce hiç deşifre edilmediğinden bahsetti. Belgesel yapımcısı Corbell açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu, USS Russell'dan (ABD donanmasına ait bir gemi) geliyor. Pentagon büyük bir ayrım yaptı. Videodaki görüntüleri inceleyen gizli brifingde, yabancı bir ordudan olmadığından, beklenmedik şekilde davrandıklarından bahsettiler. Ayrıca onların aerodinamik olmayan bir şekle sahip olduğunu biliyoruz. Bunlar uçan piramitler."

Corbell, videonun Temmuz 2019'da çekildiğini söylüyor. Video, başlangıçta bir tür drone olarak tanımlanan nesnelerin, Güney Kaliforniya kıyılarında bir ABD savaş gemisine saldırdığının bildirildiği olayı gösteriyor.

Mystery Wire'a göre bu video ve Corbell tarafından da elde edilen birkaç fotoğraf, Savunma Bakanlığı'nın daha önce ABD ordusu ile bir dizi tanımlanamayan cisimleri araştırdığını doğruladığı bir grup olan Tanımlanmamış Hava Olayları Görev Gücü tarafından incelendi.

Verileri toplayan pilotlar veya bu verileri ele alan askeri ve istihbarat teşkilatları hakkında hala hiçbir şey bilmiyor olsak da Pentagon'un UFO görüntülerinin gerçekliği hakkında konuşmasını sağlamak, güvenilirliği için büyük bir destek sunuyor. Peki ya siz bu UFO iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.