Eski ABD İstihbarat Müdürü Gizli UFO Belgelerini Deşifre Etti

Eski ABD İstihbarat Müdürü gizli UFO belgelerinin çok yakın zamanda açıklanacağını iddia etti. Bugüne kadar halk ile birçok görüntüyü paylaşmadıklarını dile getiren eski müdür, ABD askeri pilotlarının ve uydularının halka açıklanandan çok daha fazla UFO kaydettiğini söylüyor.

Eski ABD Ulusal İstihbarat Müdürü, açıklanması zor birkaç UFO gözleminin gizliliğini ortadan kaldıran bir raporun yakında yayınlanacağını iddia etti.

Eski ABD İstihbarat Müdürü'nden gizli UFO belgeleri itirafı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte görev yürüten ABD'nin eski ulusal istihbarat müdürü John Ratcliffe, Fox News'e verdiği röportajda gizli tutulan UFO raporunun önümüzdeki aylarda yayınlanacağını açıkladı.

Ratcliffe açıklamasında, “Halka açıklanandan çok daha fazla UFO görüntüsü var" dedi. Ratcliffe'e göre bu görüntülerden bazılarının gizliliği kaldırıldı ve bu, çok yakın zamanda halka açılabileceği anlamına geliyor.

Donanma ve Hava Kuvvetleri pilotları tarafından görülen veya uydu tarafından kaydedilen bazı görüntülerde "gizli" nesnelerin olduğu düşünülüyor.

(Pentagon tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan görüntü)

Eski müdür Ratcliffe, gözlemlerin dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştiğini iddia etti ve ABD hükümetinin raporlar için her zaman makul bir açıklama aradığını doğruladı.

Eski ABD Ulusal İstihbarat Müdürü kapsamlı bir raporun Savunma Bakanı ve Ulusal İstihbarat Başkanlığı (Pentagon) tarafından 1 Haziran 2021'e kadar yayınlanacağını iddia etti.

Fox News'e verdiği demeçte, “Görüntüler hakkında konuşursak bu sadece bir pilot, sadece bir uydu veya bir istihbarat koleksiyonu değil. Gördüğümüz bazı şeyler için iyi açıklamalara sahip olmadığımız durumlar da vardı." ifadelerini kullandı.

Eski istihbarat yetkilisinin bu çarpıcı iddiaları, Pentagon'a bağlı donanma uçaklarının kameraları tarafından yakalanan “tanımlanamayan hava olayları” isimli üç videodan 11 ay sonra geldi. Daha önce yayınlanan görüntülerde, büyük hızlarda hareket eden siyah cisimlerin ne olduğu tüm dünyada merak uyandırmıştı.

İstanbul'da UFO görüldü iddiası

Ayrıca kısa bir süre önce İstanbul'da UFO görüldü iddiası sosyal medya gündemine düşmüştü. Ekşi Sözlük kullanıcısı İstanbul'da UFO görüntüsü çektiğini iddia eden bir paylaşım yapmıştı.

Ancak fotoğrafı gören çoğu kişi resimdekinin UFO olmadığını, lambanın yansımasının oluşturduğu görüntü olduğunu düşünmüştü. Ancak bazı kullanıcılar fotoğraftakinin UFO olduğunu söylerken, bazıları da lamba yansıması olduğunu dile getirmişti. Detaylı açıklama için bu yazımıza gidebilirsiniz.

Peki ya siz UFO'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzun yıllardır büyük bir sır olarak internet gündemini meşgul eden bu görüntüler hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşın!